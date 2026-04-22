人気YouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌（32）が22日までに、結婚を発表した元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏（36）のYouTubeチャンネルに出演。SNS上で話題となった2人のキス動画について言及した。

今回の動画では、家族でピクニックを楽しんだ様子を公開。その後、プロポーズされてから結婚に至った経緯や、交際中の関係などについても赤裸々に話した。

その中でてんちむは「動画でこれ言っておいたほうがいいんじゃんって思うことがあって、ぶり返すというかちょっとアレなんですけど、うちらのチュッチュ。小鳥さんのような」と、2人が何度もキスをするラブラブな様子が話題となったことについて切り出した。

てんちむは「旦那さんのチュッチュが“童の貞”みたいと書かれていた」と一部の書き込みに触れ、「普段の旦那さんのチュッチュは“童の貞”じゃないよ。とてもエッチでディープなチューしてくれる」とキッパリ。三崎氏の胸を手でなでながら「傷つかないでね」となだめつつ、鳥のくちばしのように口をとがらせたキスになった理由は、自身の口紅が原因だと説明した。

てんちむの擁護を受けた三崎氏は「焼き鳥屋さんで会社の人たちがお祝いしてくれたとき、あれが動画になるとは正直、思ってなかったし、めっちゃ酔っ払ってました」とした上で、「でも、あんなにする？ 普通。しないよね。それだけやっぱ好きだってことで」とのろけると、てんちむも「私も好き」とうっとり。「“ガチチュー”したら（動画を）見てる側も『何見せられてるだろう』みたいな気持ちになると思う。だからわたし的にはユーチューブでこれからもしチューするんだったら、まだ“キツツキ”の方がいいじゃないかなって思う」と話すと、三崎はすかさずてんちむにキス。「これからもいっぱいしよう」とうながし、てんちむも「ちゅる！」とにこやかに返していた。

三崎氏とてんちむは3月28日、それぞれのSNSを更新し1月30日に婚姻届を出したことを報告した。三崎氏は連名で発表した文書で「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」などとしていた。てんちむは24年4月末、第1子出産を報告し、シングルマザーであることを告白していた。第1子の父親は明かしていない。