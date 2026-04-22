「こっちまで泣きそうになる」「見てて胸が痛い」世界王者→114年ぶりの屈辱。チェルシー戦士たちの表情があまりにも…「魂抜けちゃってるよ」

「こっちまで泣きそうになる」「見てて胸が痛い」世界王者→114年ぶりの屈辱。チェルシー戦士たちの表情があまりにも…「魂抜けちゃってるよ」