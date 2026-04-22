【ハウステンボス：エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-】 4月24日 オープン予定

長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズをテーマにしたライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」を4月24日にオープンする。本稿では、コラボグッズの最速フォトレポートをお届けしていく。

アトラクションタウン内のショップ「フォンデル」で販売されるコラボグッズ。迎撃要塞都市となったハウステンボスでしか買えないアイテムがズラリと並べられており、「エヴァ」ゆかりのクラシック音楽が流れる店内でゆったりと買い物を楽しめる。

コラボグッズには、キービジュアルを使用したプリントクッキーや「NERV佐世保支部」仕様のIDケース、初号機の焼き印が入ったカステラなどがラインナップ。ここからは全31枚の画像を中心に、グッズを紹介する。

ショップの様子

コラボグッズが販売されるショップ「フォンデル」の外観

窓には初号機と……

サキエルの姿が描かれていて可愛い

店内の様子

コラボグッズがズラリと並べられているほか

通常の「エヴァ」グッズも販売されている

早速ラインナップを見ていこう

グッズ撮り下ろし

プリントクッキー（価格：1,400円）

3Dレンチキュラークリアファイル（画像左、価格：900円）／3Dレンチキュラーポストカード（画像右、価格：750円）

メタルプレート（価格：6,000円）

トートバッグ（価格：3,400円）

アクリルブロック（価格：1,900円）

コラボロゴTシャツ（価格：4,000円）

コラボロゴショッパー（価格：350円）

コラボロゴステッカー（画像左、価格：400円）／コラボロゴシートマグネット（画像右、価格：1,300円）

焼き印カステラ（価格：2,100円）

ロゴキーホルダー（価格：1,500円）

ラムネ缶（価格：950円）

IDケース（価格：2,800円）

ICカードステッカー（価格：600円）

エコバッグ（価格：2,200円）

(C)カラー

(C) Huis Ten Bosch Co., Ltd.

