ソフトバンクは、エリクソン・ジャパンと連携し、5G SA（スタンドアローン）方式の上り通信を高速化する技術「Uplink Tx Switching」のネットワーク対応を開始したと発表した。

キャリアアグリゲーションとMIMOの高度化により、上り通信の高速化と安定化が図られる。2026年夏以降に同社が発売する一部のスマートフォンから順次、利用できるようになる。

「Uplink Tx Switching」とは

「Uplink Tx Switching」は、3GPP Release 16で定義された技術。対応周波数帯は3.4GHz帯、3.5GHz帯、3.7GHz帯。

従来の通信では、TDD（時分割）方式とFDD（周波数分割）方式の電波を組み合わせるキャリアアグリゲーションで高速化を図っていたが、新技術ではTDD方式の上り通信時にFDD方式の通信を一時的に停止させる。これにより、帯域の広いTDD方式で複数本のアンテナを用いたMIMO通信が実行され、上り通信のさらなる高速化をはかる。

ソフトバンクによる検証では、上り通信のスループットが理論上約1.5倍に向上することが見込まれている。動画や画像のアップロード時の体感速度が向上し、大容量データの送信がより円滑に行われるようになる。

今後は対応機種およびエリアの拡大が進められる予定。また、3GPP Release 17で定義されたFDD方式でのMIMO対応も視野に入れ、通信性能を向上させていくという。