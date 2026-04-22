◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2026年4月21日 サンフランシスコ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が21日（日本時間22日）、敵地でのジャイアンツ戦に先発。7回6安打3失点の力投で、開幕から5試合連続でのクオリティー・スタート（QS＝6回以上、自責3以下）を記録したが、初回3失点が重くのしかかり、今季3勝目はならなかった。

修正する間もなく失点を重ねた。初回先頭のアダメスに遊撃内野安打を許すと、キム・ヘソンの送球エラーも絡んで無死二塁。次打者・アラエスに左前打、3番・チャプマンに四球を与えて満塁とピンチを広げた。4番・ディバースに右前先制打を浴び、続くシュミットには中犠飛、さらにイ・ジョンフに右前打を許し、この回3点を失った。

想定外の初回3失点。だがエースは簡単には崩れなかった。2回を3者凡退で終え、リズムをつかみ直すと3回には無死からチャプマンをスプリット、ディバースを95.1マイル（約153.0キロ）直球でともに空振り三振。0―3の初回1死一、三塁からギルバートを左飛に仕留めて以降、5回先頭のベイリーに四球を与えるまで、11者連続でアウトを重ねるなど、安定感を取り戻した。

圧巻は7回だ。先頭の8番・ギルバートを95.5マイル（約153.4キロ）直球、続くベイリーを95.7マイル（約154.0キロ）直球、最後は1番・アダメスを95.4マイル（約153.5キロ）のシンカーでいずれも見逃しの3者連続三振に仕留めた。初回こそ誤算だったが、エースは確実に課せられた役割をこなした。

3月26日（同27日）の開幕戦・ダイヤモンドバックス戦で日本投手としては初めての2年連続開幕勝利を記録すると、その後も安定感あふれる投球を継続。前回登板の14日（同15日）メッツ戦では、3勝目こそならなかったが、7回2/3を4安打1失点と好投。先頭打者弾を浴びて以降は、7回2死からビシェットに左翼線二塁打を許すまで、20者連続でアウトを積み重ねるなど、圧巻の投球を披露した。

この日も2回以降は山本本来の安定感を取り戻したが、打線の援護には恵まれなかった。