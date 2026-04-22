サンアントニオ・スパーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ

日付：2026年4月22日（水）

開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio）

最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 103 - 106 ポートランド・トレイルブレイザーズ

NBAのサンアントニオ・スパーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。

第1クォーターはサンアントニオ・スパーズがリードし28-27で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし57-57で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにサンアントニオ・スパーズがリードし80-79で終了する。

第4クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが逆転し103-106で終了する。

試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-22 12:25:05 更新