【NBA試合速報】2026年4月22日（水） サンアントニオ・スパーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
サンアントニオ・スパーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
日付：2026年4月22日（水）
開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio）
最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 103 - 106 ポートランド・トレイルブレイザーズ
NBAのサンアントニオ・スパーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。
第1クォーターはサンアントニオ・スパーズがリードし28-27で終了する。
第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし57-57で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにサンアントニオ・スパーズがリードし80-79で終了する。
第4クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが逆転し103-106で終了する。
試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-22 12:25:05 更新