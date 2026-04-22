歌心りえが、『いい夫婦の日』（11月22日）をすすめる会のオフィシャルサポーターに就任。また、『よい夫婦の日』（4月22日）にリリースした2ndアルバム『UTA』『KOKORO』リード曲「しあわせのまわり道」が“いい夫婦の日”の応援ソングに決定した。

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『いい夫婦の日』は、日本中の夫婦やカップルに、より素敵な関係を築いてほしいという想いが込められたものだ。同記念日と歌心りえのコラボレーションは、11月22日に向けてさまざまな企画が展開される予定。詳細は、『いい夫婦の日』応援ソング特設ページにて順次発表される。

さらに、コラボとリリースを記念して「しあわせのまわり道」のMVが公開となった。夫婦やパートナーとそっと寄り添う楽曲の世界観を歌心りえの歌声が優しく包み込む映像作品となっている。

加えて、4月から11月までの毎月22日（夫婦の日）には、歌心りえのYouTubeチャンネルにて『いい夫婦の日』コラボコンテンツを配信予定だ。

・歌心りえ コメント（「しあわせのまわり道」について）

しあわせに終着点はなくて、「探していることがきっとしあわせ」という夫婦の何気ない日常から生まれた楽曲です。

例えば、車で出かけた帰り道。綺麗な夕日が赤く染める空に｢キレイだね｣って言葉が重なる。同じ景色を隣にいるパートナーと記憶できる些細なしあわせ。誰かと生きるということは、そんな小さなしあわせを積み重ねていくことなんじゃないかなと思います。

今回、この「しあわせのまわり道」が「いい夫婦の日」応援ソングとして多くのご夫婦の方々やパートナーの方々にとって、日々なかなか言葉にできない感謝や想いを改めて伝えるきっかけになるような、そんな存在になれたら嬉しいですし、皆さんそれぞれの“しあわせ探し”にそっと寄り添える一曲になれば幸いです。

歌心りえ

（文＝リアルサウンド編集部）