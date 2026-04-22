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22日午前9時1分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
盛岡市

■震度2
□岩手県
八幡平市　滝沢市　紫波町
矢巾町　宮古市　山田町
普代村　釜石市　花巻市
北上市　遠野市　一関市
奥州市

□青森県
八戸市　おいらせ町　五戸町
青森南部町

□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
大崎市　涌谷町　石巻市

■震度1
□岩手県
二戸市　雫石町　葛巻町
岩手町　軽米町　九戸村
一戸町　久慈市　田野畑村
野田村　大船渡市　住田町
大槌町　西和賀町　金ケ崎町
平泉町

□青森県
十和田市　三沢市　野辺地町
七戸町　六戸町　横浜町
東北町　三戸町　田子町
階上町　青森市　平内町
外ヶ浜町　むつ市　東通村

□宮城県
色麻町　宮城加美町　宮城美里町
仙台宮城野区　東松島市　松島町
利府町　名取市　岩沼市
大河原町　丸森町

□北海道
函館市

□秋田県
横手市　大仙市　秋田美郷町

□山形県
酒田市　中山町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。