岩手県で最大震度3の地震 岩手県・盛岡市
22日午前9時1分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
盛岡市
■震度2
□岩手県
八幡平市 滝沢市 紫波町
矢巾町 宮古市 山田町
普代村 釜石市 花巻市
北上市 遠野市 一関市
奥州市
八戸市 おいらせ町 五戸町
青森南部町
□宮城県
気仙沼市 登米市 栗原市
大崎市 涌谷町 石巻市
■震度1
□岩手県
二戸市 雫石町 葛巻町
岩手町 軽米町 九戸村
一戸町 久慈市 田野畑村
野田村 大船渡市 住田町
大槌町 西和賀町 金ケ崎町
平泉町
□青森県
十和田市 三沢市 野辺地町
七戸町 六戸町 横浜町
東北町 三戸町 田子町
階上町 青森市 平内町
外ヶ浜町 むつ市 東通村
□宮城県
色麻町 宮城加美町 宮城美里町
仙台宮城野区 東松島市 松島町
利府町 名取市 岩沼市
大河原町 丸森町
□北海道
函館市
□秋田県
横手市 大仙市 秋田美郷町
□山形県
酒田市 中山町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。