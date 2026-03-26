SNIDEL新作水着コレクション♡リゾート映えアイテム一挙公開
SNIDELから、夏気分を高めてくれる「SNIDELRESORTCOLLECTION」が登場♡2026年4月8日(水)12:00よりWEB先行発売がスタートしました。水着を中心に、ワンピースや小物までトータルで楽しめるラインナップが魅力。旅やリゾートシーンがもっと楽しみになる、ときめきアイテムが勢ぞろいしています♪
キュンとする主役級水着
今回のコレクションの主役は、SNIDELらしいフェミニンさが詰まった水着で、女性らしいシルエットと“可愛く盛れる”デザインが魅力です。
カーディガンやシャツとのレイヤードスタイルも楽しめ、リゾートだけでなくタウンユースにも取り入れやすいのがポイント。
SNIDEL新作水着コレクション♡リゾート映えアイテム一挙公開
リゾート気分高まるLOOK
LOOK①
Swimwear 価格：22,000円(税込)/Pants 価格：13,970円(税込)/Shoes 価格：13,200円(税込)
LOOK②
Cardigan 価格：11,880円(税込)/Swimwear 価格：22,000円(税込)
LOOK③
Shoes 価格：13,200円(税込)
LOOK④
Hat 価格：8,800円(税込)/Blouse 価格：15,950円(税込)/Skirt 価格：17,930円(税込)/Belt 価格：7,480円(税込)/Shoes 価格：17,930円(税込)
LOOK⑤
Bag 価格：11,990円(税込)
LOOK⑥
Shoes 価格：13,200円(税込)
LOOK⑦
Hat 価格：5,940円(税込)/Tops 価格：11,440円(税込)/Swimwear 価格：18,920円(税込)/Shoes 価格：13,200円(税込)
LOOK⑧
Blouson 価格：18,480円(税込)/Tops 価格：14,960円(税込)/Skirt 価格：20,900円(税込)/shoes 参考商品
LOOK⑨
Bustier 価格：15,400円(税込)/Inner 価格：4,290円(税込)/Pants 価格：15,950円(税込)/Shoes 価格：17,930円(税込)
LOOK⑩
Dress 価格：25,960円(税込)/Pierced earrings 価格：4,950円(税込)/Shoes 価格：16,500円(税込)
LOOK⑪
Hair accessories 価格：4,950円(税込)/Shirt 価格：15,400円(税込)/Swimwear 価格：22,000円(税込)/Pants 価格：12,980円(税込)
LOOK⑫
Swimwear 価格：22,000円(税込)/Pants 価格：12,980円(税込)
LOOK⑬
Dress 価格：15,950円(税込)/Bag 価格：11,990円(税込)/Shoes 価格：17,930円(税込)
LOOK⑭
Pierced earrings 価格：4,950円(税込)/Inner 価格：22,000円(税込)/Cardigan 価格：11,880円(税込)/Skirt 価格：11,880円(税込)
リゾート感のある軽やかな素材と女性らしいシルエットで、旅先でもおしゃれを楽しめるラインナップです。
夏の旅をもっと特別に♡
SNIDELのリゾートコレクションは、水着から小物までトータルで揃えたくなる魅力が満載。着るだけで気分が上がるアイテムばかりなので、旅行やお出かけがさらに楽しくなりそうです♡この夏はSNIDELの新作で、自分らしいリゾートスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♪