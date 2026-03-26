SNIDELから、夏気分を高めてくれる「SNIDELRESORTCOLLECTION」が登場♡2026年4月8日(水)12:00よりWEB先行発売がスタートしました。水着を中心に、ワンピースや小物までトータルで楽しめるラインナップが魅力。旅やリゾートシーンがもっと楽しみになる、ときめきアイテムが勢ぞろいしています♪

キュンとする主役級水着

今回のコレクションの主役は、SNIDELらしいフェミニンさが詰まった水着で、女性らしいシルエットと“可愛く盛れる”デザインが魅力です。

カーディガンやシャツとのレイヤードスタイルも楽しめ、リゾートだけでなくタウンユースにも取り入れやすいのがポイント。

SNIDEL新作水着コレクション♡リゾート映えアイテム一挙公開

リゾート気分高まるLOOK

LOOK①

Swimwear 価格：22,000円(税込)/Pants 価格：13,970円(税込)/Shoes 価格：13,200円(税込)

LOOK②

Cardigan 価格：11,880円(税込)/Swimwear 価格：22,000円(税込)

LOOK③

Shoes 価格：13,200円(税込)

LOOK④

Hat 価格：8,800円(税込)/Blouse 価格：15,950円(税込)/Skirt 価格：17,930円(税込)/Belt 価格：7,480円(税込)/Shoes 価格：17,930円(税込)

LOOK⑤

Bag 価格：11,990円(税込)

LOOK⑥

Shoes 価格：13,200円(税込)

LOOK⑦

Hat 価格：5,940円(税込)/Tops 価格：11,440円(税込)/Swimwear 価格：18,920円(税込)/Shoes 価格：13,200円(税込)

LOOK⑧

Blouson 価格：18,480円(税込)/Tops 価格：14,960円(税込)/Skirt 価格：20,900円(税込)/shoes 参考商品

LOOK⑨

Bustier 価格：15,400円(税込)/Inner 価格：4,290円(税込)/Pants 価格：15,950円(税込)/Shoes 価格：17,930円(税込)

LOOK⑩

Dress 価格：25,960円(税込)/Pierced earrings 価格：4,950円(税込)/Shoes 価格：16,500円(税込)

LOOK⑪

Hair accessories 価格：4,950円(税込)/Shirt 価格：15,400円(税込)/Swimwear 価格：22,000円(税込)/Pants 価格：12,980円(税込)

LOOK⑫

Swimwear 価格：22,000円(税込)/Pants 価格：12,980円(税込)

LOOK⑬

Dress 価格：15,950円(税込)/Bag 価格：11,990円(税込)/Shoes 価格：17,930円(税込)

LOOK⑭

Pierced earrings 価格：4,950円(税込)/Inner 価格：22,000円(税込)/Cardigan 価格：11,880円(税込)/Skirt 価格：11,880円(税込)

リゾート感のある軽やかな素材と女性らしいシルエットで、旅先でもおしゃれを楽しめるラインナップです。

夏の旅をもっと特別に♡

SNIDELのリゾートコレクションは、水着から小物までトータルで揃えたくなる魅力が満載。着るだけで気分が上がるアイテムばかりなので、旅行やお出かけがさらに楽しくなりそうです♡この夏はSNIDELの新作で、自分らしいリゾートスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♪