西野七瀬・HIKAKIN・チョコプラ「マリオ」アンバサダー＆声優キャストら12人豪華集結【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー】
【モデルプレス＝2026/04/21】4月21日、都内で行われた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）の日本語版プレミアム試写会が開催された。アンバサダー、声優キャスト12人が豪華集結した。
【写真】32歳元乃木坂46メンバーら「マリオ」アンバサダー＆声優キャストら12人豪華集結
本作は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品であり、2023 年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目。キノコ王国でピーチ姫を助けながら、捕らわれたクッパのお世話をしたり、みんなの困りごとを解決する双子の配管工・マリオとルイージ。ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパ Jr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出る様を描く。アンバサダーを務める女優の西野七瀬、YouTuberのHIKAKIN、チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）のほか、日本語版声優キャストの宮野真守、志田有彩、畠中祐、三宅健太、関智一、山下大輝、坂本真綾、共同プロデューサーの宮本茂氏の12人が豪華集結した。
本作のアンバサダーを務める長田は「これを言うとちょっと嘘なんじゃないかと思われるかもしれないんですけど、松尾とコンビを組もうと思った時に、マリオとルイージみたいなコンビになれたらいいなって」とコメントし、マリオ役の宮野から「嘘だろ…（笑）」とツッコまれつつ、長田は「いつかこのスーパーマリオに携わる仕事ができたらいいなと思っていたら、今回このようなお仕事をいただきまして、ルイ…松尾と一緒にめちゃくちゃ喜んだんですよね。今回も精一杯盛り上げさせていただきます」と挨拶した。
そして、長田は「前作のラストから、続編は絶対にあるやんと思って、そうしたらまさか今回、『ザ・スーパーマリオギャラクT』ということで…」とコメントし、宮野から「Tじゃないんですよ。入れ込むのやめてもらっていいですか」とツッコまれ、松尾は「これを機に宇宙なので、チョコレートプラネットを改名しようかなと」といい、長田も「チョコレートギャラクシーに」と発言。宮野から「改名するんですか？」と確認されると、松尾は「改名します！」とキッパリと答え、長田は「（スタッフからは止められるかもしれないが）僕らは（改名しても）大丈夫という気持ちでいます」と語った。（modelpress編集部）
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◆「スーパーマリオ」アンバサダー＆キャストら12人豪華集結
本作は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品であり、2023 年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目。キノコ王国でピーチ姫を助けながら、捕らわれたクッパのお世話をしたり、みんなの困りごとを解決する双子の配管工・マリオとルイージ。ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパ Jr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出る様を描く。アンバサダーを務める女優の西野七瀬、YouTuberのHIKAKIN、チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）のほか、日本語版声優キャストの宮野真守、志田有彩、畠中祐、三宅健太、関智一、山下大輝、坂本真綾、共同プロデューサーの宮本茂氏の12人が豪華集結した。
◆チョコプラ、改名を提案？
そして、長田は「前作のラストから、続編は絶対にあるやんと思って、そうしたらまさか今回、『ザ・スーパーマリオギャラクT』ということで…」とコメントし、宮野から「Tじゃないんですよ。入れ込むのやめてもらっていいですか」とツッコまれ、松尾は「これを機に宇宙なので、チョコレートプラネットを改名しようかなと」といい、長田も「チョコレートギャラクシーに」と発言。宮野から「改名するんですか？」と確認されると、松尾は「改名します！」とキッパリと答え、長田は「（スタッフからは止められるかもしれないが）僕らは（改名しても）大丈夫という気持ちでいます」と語った。（modelpress編集部）
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