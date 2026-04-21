キレイな色の「違和感をなくす」黒より使える色の使い方





あらゆる色をなごませる「ブラウン」

薄手やコンパクトな形など、深い色特有のほっこり感を払拭した、軽やかなブラウンだけをセレクト。合わせる色に加えてテイストまでも問わない、テクスチャーの異なるアイテムを解説。







落ち着く色となら試せる「浮かれた新色」

ヴィヴィッドやマルチカラーなどのハイテンションな色を日常に落とし込むには、ビターなブラウンが適任。黒や白にはない奥行きが発色をなごませるから、一歩攻めた色合わせもとっぴに見えない。







シンプルを退屈させない甘口配色

ブラウンTシャツ／バトナー フォー アダム エ ロペ（アダム エ ロペ） ピンクコーデュロイパンツ／ダブルスタンダードクロージング（フィルム）

リアルタイムから活躍する、地厚なコーデュロイパンツでホットピンクに挑戦。深色Tでレトロに着地。







鮮やかなブルースカートでラクしてもラフじゃない

ブラウンレインジャケット／ザ･ノース･フェイス（ゴールドウイン カスタマーサービスセンター） ブルースカート／GREEN BUTTER（ジャック･オブ･オール･トレーズ プレスルーム）

発色がいいのに品があるのは、サテン素材だから。優雅になびくブルースカートを合わせることにより、ボーイッシュなブラウンジャケットもエレガントなムードで着こなせる。白いスニーカーで足元はすっきりと。







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