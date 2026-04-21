店頭人気が高い“異素材フェース”ドライバーは？ 「ミズノとキャロウェイが落ち着く中、テーラーは前作以上の売り上げ」【週間ギアランキング】
今年のドライバーは異素材フェースが話題になっている。キャロウェイからは三層フェース、ミズノからはナノアロイフェース、さらにプロギアからも異素材フェースの新ドライバーが発売されると言われている。そんな中、本当に評判が良い異素材フェースはどのメーカーなのか？ PGAツアースーパーストア入間店の水谷郁弥さんに取材した。
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「3月はミズノ『JPX ONE』もよく売れましたし、キャロウェイの『クアンタム』も安定して売れています。ただし、2モデルとも発売当初に比べると少し勢いが落ち着いてきました。一方で、前作を上回る勢いで売れているのはテーラーメイドの『Qi4D』です」『Qi4D』を打った人の反応は？「飛距離性能が高いし、スピード感があるという意見が多いですね。前作『Qi35』をアップデートしたというよりも、テーラーメイドユーザーから高く評価された『Qi10』の流れをくみつつさらに進化させたドライバーになっています。テーラーメイドらしい顔（形状）を気に入って購入する人も多いです」ドライバーのランキングは1位が『G440 K』だが、2位に『Qi4D MAX』、3位に『Qi4D』とトップ3に2モデル入っている。『Qi4D』はカーボンフェースとして5代目であり、近年の異素材フェースのパイオニアでもある。他メーカーが今年から異素材フェースに参入するなか、5年間かけてカーボンフェースを進化させ続けたことがあらためて評価されている。（ドライバーランキング）1位 ピン G440 K2位 テーラーメイド Qi4D MAX3位 テーラーメイド Qi4D ※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●31種のボールを徹底検証！ 関連記事「31種のボールをプロが徹底試打&評価 ウェッジで一番スピンが入るモデルはどれ？」で数値を公開中
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