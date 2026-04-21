この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士として活動する菅原氏が、長期間使われていない銀行口座を放置することのリスクについて、実際に届いた視聴者の相談をもとに詳しく解説した動画が公開されている。

相談の内容はこうだ。数年間まったく使っていない銀行口座に対し、銀行から「1,100円ほど支払ってほしい」という趣旨の手紙が届いた。残高はゼロの状態で、口座を解約するか、入金して使い続けるかの判断に悩んでいるという内容だった。

菅原氏はまず、こうした放置口座が社会的に問題視されている背景を説明する。銀行は無数の口座を管理し続けなければならず、長期間取引のない口座への対応が厳格化されている。2年以上取引のない口座には年間1,100円程度の手数料が課されるケースがあり、10年以上放置すると休眠預金として扱われることもある。放置を続ければ、凍結・休眠・解約という流れに至るのが現実だ。

さらに菅原氏が強調するのが「再開設のハードル」である。近年はマネーロンダリング対策の強化を背景に、新たな口座を開設する際の審査が以前より格段に厳しくなっている。一度解約してしまうと、後から同じ銀行で口座を再開設しようとしてもスムーズにいかない場合があるという点は、解約を検討する際に見落としがちな論点だ。手軽に「いらないから解約」と判断するにも、一定のリスク計算が求められる。

こうした論点を整理した上で、菅原氏は管理料を払い続けることに実益がなければ、不要な口座は整理した方が合理的だという考えだ。

銀行口座をめぐる制度的な変化は、多くの人が気づかないうちに進行している。知らずに放置していたことで選択肢が狭まるケースもあり得るだけに、自身の口座状況を一度整理しておく機会として、この問題を捉え直す視点は有益だ。

YouTubeの動画内容

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