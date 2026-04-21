Snow Man×木梨憲武×長州力が揃った『それスノ』オフショットに「最高！」「めちゃくちゃ笑いました」の声＆りくりゅうとの豪華ショットも

【写真】大食い対決を行ったステーキハウスでのSnow Manと長州力、木梨憲武の集合ショット

木梨憲武が自身のInstagramを更新し、Snow Manのメンバーと長州力との集合ショットを披露した。

■木梨憲武プロデュースで実現した大物ゲストとの豪華共演

4月17日、Snow Manの冠番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）のゴールデン進出3周年を記念した超豪華3時間スペシャルが放送された。この記念すべき特別回に木梨がスペシャルゲストとして出演。自身が手掛けた「⽊梨憲武完全プロデュースSnow Man連れ回しバスツアー第2弾！」には、生田斗真を筆頭に、フィギュアスケートの“りくりゅう”ペアこと三浦璃来＆木原龍一、世界的デザイナーのNIGO、超魔術師のMr.マリック、そして格闘技界のレジェンド・長州力といった、まさに時代を象徴するスターたちが集結した。

木梨は「それスノ方面の皆さま！誠にありがとうございました！！じゃんけん、最初はグーの後、何出すの？」と茶目っ気たっぷりにコメント。ステーキハウス“リベラ”での集合写真（1枚目）を公開した。さらに、アーティストのAIとりくりゅうペアを交えたカット（2枚目）やSnow Man＆木梨＆Mr.マリックのショット（3枚目）も披露した。

SNSには「コラボが胸熱」「最高のコラボでした」「ハッピーな気持ちになりました」「長州力さんが面白すぎた」「めちゃくちゃ笑いました」」といった様々な声が集まっている。

■写真：大食い対決を行ったステーキハウスでのSnow Manと長州力、木梨憲武の集合ショット