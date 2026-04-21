飼い主さんが寝室に入ると、衝撃的な光景を見てしまって…！？人間説が浮上した猫さんの愛らしい姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2.7万回再生を突破し、「ほんと普通に人やん」「中身おっさんなのバレちゃったねぇ…」「夜勤明けかな？」といったコメントが寄せられました。

【動画：寝室に入ると、ベッドに先客が→よく見ると愛猫で…予想以上に『寝具を使いこなす光景』】

寝室に入ったら…

YouTubeチャンネル『《あつし》Channel@猫たちと一緒』に投稿されたのは、猫さんが見せた驚きの姿。とある日の昼頃、飼い主さんが寝室の扉を開けたところ、思わぬ光景が目に飛び込んできたのだそうです。

ベッドの枕元には猫さんの耳が見え、どうやら誰かが寝ている様子。動揺を隠せないまま電気をつけてそっと近づいてみると…、なんと布団を掛けて寝ている茶白猫の「ロビン」くんの姿が！枕と布団を完璧に使いこなす姿に、思わず笑ってしまったといいます。

もしかして人間だった？

さすがに目を覚ましたロビンくんは、寝ぼけ顔のまま「にゃーん」とご挨拶。眠くて布団から出られない姿や、普段からこうして寝ているのではと思わせる寝姿は妙にしっくりきていて、人間説が浮上するのも頷けるほど。すべてが可愛らしいです。

飼い主さんも起こしてしまったことを謝りながらも、興奮冷めやらぬ様子で「可愛い」を連発していたそう。その間もロビンくんは大きなあくびをしたり、撫でられて幸せそうにしたり。そのうち起きて毛づくろいを始めたそうで、背中を向けられるとついチャックを探してしまいたくなります。

似た者同士なふたり

夜になると再びベッドにロビンくん…と思いきや、枕の上で寛いでいたのは同じ茶白柄の末っ子「チップ」くんだったそう。こちらはキュートな寝起きボイスで、飼い主さんをメロメロにしていたのだとか。

そんな茶白コンビは後日、掃除用として容器に溜めていた水を直にがぶ飲みという、飼い主さんお困りの仲良し行動をすることもあったそう。柄も似れば行動も似る(?)のかもしれませんね。

投稿には「ロビンさんは人間だったのかーwww」「さすがロビさんw可愛すぎますね」「これは人生経験済みですわ」「転生したら猫になってた件」「ものすごくバブみがあるロビたん可愛すぎる」「チップきゅんも可愛いいい、たまらん」「似た者同士w可愛いね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『《あつし》Channel@猫たちと一緒』では、ロビンくんをはじめとした可愛いニャンズと飼い主さんの日常の様子が投稿されています。茶白コンビのナイスな姿もたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「《あつし》Channel@猫たちと一緒」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。