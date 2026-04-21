『その天才様は偽装彼女に執着する』今野大輝×加藤史帆インタビュー：初共演で見えた素顔と“沼ポイント”
幅広い層の読者から支持を集める大ヒットコミック『その天才様は偽装彼女に執着する』が実写ドラマ化され、4月23日よりCBCテレビ「ドラマトリップ」枠で放送される。
【動画】『その天才様は偽装彼女に執着する』第1話予告
本作でW主演を務めるのは、アイドルグループ・B&ZAIのリーダー・今野大輝と、日向坂46卒業後、俳優・モデルとして活躍の幅を広げる加藤史帆。
孤高の天才プログラマー・若月郁（今野）と、人生崖っぷちの世話焼き女子・星野凛（加藤）。契約から始まる“偽装恋人関係”が、やがて本物の恋へと変わっていく――。溺愛要素満載のラブコメディに挑んだ2人に、作品の魅力と互いの印象について聞いた。
■「照れながら読んだ」甘々すぎる原作の魅力
――まず、台本や原作を読んだ感想を教えてください。
【加藤】すごくキュンキュンしました。もう本当に甘々で……。特に郁の台詞が“照れ照れワード”多めで、家でひとり照れながら読んでいました（笑）。
【今野】僕は少女漫画をこれまであまり読んだことがなかったので、初めて読んだときに「こんなにキュンキュンシーンが盛りだくさんなんだ」って驚きました。でも一度読んだらすごくハマって、気づいたら2、3回読み返していましたね。
――抵抗はなかったですか？
【今野】グループでの活動を知ってくださっている方は、僕がこういう胸キュン系をあまりやってこなかったのをご存じだと思いますが、これをやるんだと思うと結構ドキドキでした。
――今回が初共演ですがお互いの印象は？
【加藤】第一印象は、髪の毛が金髪だなって（笑）。プロフィール写真を見てクールな方なのかなって思っていたんですけど、本読みで初めてお会いしたときに、歯を見せた笑顔であいさつしてくださって、「あ、優しそうな方だな」って思いました。
【今野】加藤さんに会ったことがあるメンバーが2人いて、バラエティでご一緒したメンバーからは「すごく元気な方だよ」って聞いていて、ランウェイで一緒だったというメンバーからは「すごく物静かな方だった」って聞いていたんです。だから実際どうなんだろうって思っていたんですけど。
――実際に会ってみて、どちらの印象に近かったですか？
【今野】最初はお互い、おとなしい感じだったと思います。ふわふわっとした印象だったんですけど、約1ヶ月、一緒に撮影させてもらって、すごくしっかり自分を持っている、芯のある方だなって思いました。お芝居もすごいですし、何より笑顔が素敵だなって思いました。
【加藤】今野さんは、意外とのんびりさんなんだなって思いました（笑）。いろんなところをのんびりうろうろしてたので。外とかセットの中とか控室とか……いろんな場所をずっと徘徊していて、自分のペースをちゃんと持ってる方だなって思いました。
――うろうろしていたんですか？
【今野】そうですね、できるだけいろんな方とコミュニケーションを取りたいなと思って。それぞれの場所で仕事をされている方がいるので、そこは意識していました。
■「美白も役作り？」郁とのリンク
――演じたキャラクターの印象は？
【加藤】郁は家事もしないし、あまり外にも出ないキャラクター。今野さんも色白なので（笑）、そのインドアな感じとか独特なオーラ、天才っぽさは、今野さんだからこそ出せたんじゃないかなって思います。
【今野】まあ……両親に感謝です（笑）。加藤さんも凛という役にぴったりで、ハマり役だったんじゃないかなって思います。
■“沼るポイント”はやっぱりギャップ
――ドラマならではの“沼るポイント”はどこにあると感じましたか？
【加藤】今野さん演じる郁が、天才プログラマーでクールな人って思いきや、凛の前ではデレデレ甘々になるところが、見てくださる方にとって“沼るポイント”なのかなって思います。そのギャップがすごく魅力的だなって。
【今野】ビジネスモードの郁と、凛と出会ってからの変化ですね。だんだん甘くなっていくというか、ちょっと犬っぽいかわいらしさが出てくる。そのあたりは沼るポイントかなと思います。
――犬っぽさを意識して演じた？
【今野】髪型がちょっとプードルっぽくて（笑）。
――印象的な胸キュンシーンは？
【加藤】もう、ありすぎて（笑）。基本、ずっと今野さんの手が私のほっぺにありました。
【今野】そうですね。本当にどのシーンもだいたい凛に触れていたので……。「ここ！」というより、全部かもしれないです。
――第1話で郁が凛をお姫様抱っこするシーンもありますが…
【今野】皆さんにめちゃくちゃ心配されながらやりました（笑）。でも、ちゃんとできてましたよね。
【加藤】めちゃくちゃ怖かったです（笑）。でも、何回も持ち上げてくれて。結構長尺だったので、だんだん腕がプルプルしてきて……「もう助けてもらおう！」ってなって（笑）。スタッフさんの力も借りながら、その胸キュンシーンを撮りました。現場では爆笑でしたよね。
【今野】一番の見せどころかもしれないです。
【加藤】今野さんは腕をプルプルさせながら、長めのせりふもあったので、大変だったと思います。それも本当に“致死量”の胸キュンせりふなので、ぜひ楽しみにしていただきたいです。
【動画】『その天才様は偽装彼女に執着する』第1話予告
本作でW主演を務めるのは、アイドルグループ・B&ZAIのリーダー・今野大輝と、日向坂46卒業後、俳優・モデルとして活躍の幅を広げる加藤史帆。
孤高の天才プログラマー・若月郁（今野）と、人生崖っぷちの世話焼き女子・星野凛（加藤）。契約から始まる“偽装恋人関係”が、やがて本物の恋へと変わっていく――。溺愛要素満載のラブコメディに挑んだ2人に、作品の魅力と互いの印象について聞いた。
――まず、台本や原作を読んだ感想を教えてください。
【加藤】すごくキュンキュンしました。もう本当に甘々で……。特に郁の台詞が“照れ照れワード”多めで、家でひとり照れながら読んでいました（笑）。
【今野】僕は少女漫画をこれまであまり読んだことがなかったので、初めて読んだときに「こんなにキュンキュンシーンが盛りだくさんなんだ」って驚きました。でも一度読んだらすごくハマって、気づいたら2、3回読み返していましたね。
――抵抗はなかったですか？
【今野】グループでの活動を知ってくださっている方は、僕がこういう胸キュン系をあまりやってこなかったのをご存じだと思いますが、これをやるんだと思うと結構ドキドキでした。
――今回が初共演ですがお互いの印象は？
【加藤】第一印象は、髪の毛が金髪だなって（笑）。プロフィール写真を見てクールな方なのかなって思っていたんですけど、本読みで初めてお会いしたときに、歯を見せた笑顔であいさつしてくださって、「あ、優しそうな方だな」って思いました。
【今野】加藤さんに会ったことがあるメンバーが2人いて、バラエティでご一緒したメンバーからは「すごく元気な方だよ」って聞いていて、ランウェイで一緒だったというメンバーからは「すごく物静かな方だった」って聞いていたんです。だから実際どうなんだろうって思っていたんですけど。
――実際に会ってみて、どちらの印象に近かったですか？
【今野】最初はお互い、おとなしい感じだったと思います。ふわふわっとした印象だったんですけど、約1ヶ月、一緒に撮影させてもらって、すごくしっかり自分を持っている、芯のある方だなって思いました。お芝居もすごいですし、何より笑顔が素敵だなって思いました。
【加藤】今野さんは、意外とのんびりさんなんだなって思いました（笑）。いろんなところをのんびりうろうろしてたので。外とかセットの中とか控室とか……いろんな場所をずっと徘徊していて、自分のペースをちゃんと持ってる方だなって思いました。
――うろうろしていたんですか？
【今野】そうですね、できるだけいろんな方とコミュニケーションを取りたいなと思って。それぞれの場所で仕事をされている方がいるので、そこは意識していました。
■「美白も役作り？」郁とのリンク
――演じたキャラクターの印象は？
【加藤】郁は家事もしないし、あまり外にも出ないキャラクター。今野さんも色白なので（笑）、そのインドアな感じとか独特なオーラ、天才っぽさは、今野さんだからこそ出せたんじゃないかなって思います。
【今野】まあ……両親に感謝です（笑）。加藤さんも凛という役にぴったりで、ハマり役だったんじゃないかなって思います。
■“沼るポイント”はやっぱりギャップ
――ドラマならではの“沼るポイント”はどこにあると感じましたか？
【加藤】今野さん演じる郁が、天才プログラマーでクールな人って思いきや、凛の前ではデレデレ甘々になるところが、見てくださる方にとって“沼るポイント”なのかなって思います。そのギャップがすごく魅力的だなって。
【今野】ビジネスモードの郁と、凛と出会ってからの変化ですね。だんだん甘くなっていくというか、ちょっと犬っぽいかわいらしさが出てくる。そのあたりは沼るポイントかなと思います。
――犬っぽさを意識して演じた？
【今野】髪型がちょっとプードルっぽくて（笑）。
――印象的な胸キュンシーンは？
【加藤】もう、ありすぎて（笑）。基本、ずっと今野さんの手が私のほっぺにありました。
【今野】そうですね。本当にどのシーンもだいたい凛に触れていたので……。「ここ！」というより、全部かもしれないです。
――第1話で郁が凛をお姫様抱っこするシーンもありますが…
【今野】皆さんにめちゃくちゃ心配されながらやりました（笑）。でも、ちゃんとできてましたよね。
【加藤】めちゃくちゃ怖かったです（笑）。でも、何回も持ち上げてくれて。結構長尺だったので、だんだん腕がプルプルしてきて……「もう助けてもらおう！」ってなって（笑）。スタッフさんの力も借りながら、その胸キュンシーンを撮りました。現場では爆笑でしたよね。
【今野】一番の見せどころかもしれないです。
【加藤】今野さんは腕をプルプルさせながら、長めのせりふもあったので、大変だったと思います。それも本当に“致死量”の胸キュンせりふなので、ぜひ楽しみにしていただきたいです。