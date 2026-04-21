「加藤さん泣きすぎてる」カラテカ入江、元ザブングル松尾の結婚式に参列「顔隠さなくて大丈夫なのかな」
お笑いコンビ・カラテカの入江慎也さんは4月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。元お笑いコンビ・ザブングルの松尾陽介さんの結婚式に参列したことを報告し、写真を公開しました。
【写真】号泣する元ザブングル加藤
投稿には3枚の写真を載せています。1枚目は、松尾さんと妻をたくさんの参列者が囲んだ集合ショットです。2、3枚目には、松尾さんの元相方である加藤歩さんが写っており、その顔つきから号泣したことが分かります。
コメントや引用リポストでは「加藤さん泣きすぎてる」「いろいろあった中でもちゃんと仲間として繋がってるのが伝わってきて、いい話ですね。泣けるのも含めて人柄が出てます」「めっちゃいい話じゃん」「解散はしたかもしれないけど、22年間も一緒に過ごしたらもう家族同然だもんなぁ」「嬉しいです！」「加藤さんの泣き顔、絶対に『悔しいです！』の時より全力でしたよね」「奥様綺麗」と絶賛の声や、一部からは「奥様一般人だけど顔隠さなくて大丈夫なのかな、、？」と、心配の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】号泣する元ザブングル加藤
「めっちゃいい話じゃん」「元ザブングルまっつんの結婚式で沖縄に行かせて頂いた」と報告した入江さん。「めちゃくちゃ素敵な披露宴だった」と感想をつづっています。また、「元相方の加藤君駆けつけてくれていた。僕が二人には沢山迷惑かけてしまったのに一度も僕を責めることなく、ずっと仲間でいてくれた。感謝しかない」とのことです。
コメントや引用リポストでは「加藤さん泣きすぎてる」「いろいろあった中でもちゃんと仲間として繋がってるのが伝わってきて、いい話ですね。泣けるのも含めて人柄が出てます」「めっちゃいい話じゃん」「解散はしたかもしれないけど、22年間も一緒に過ごしたらもう家族同然だもんなぁ」「嬉しいです！」「加藤さんの泣き顔、絶対に『悔しいです！』の時より全力でしたよね」「奥様綺麗」と絶賛の声や、一部からは「奥様一般人だけど顔隠さなくて大丈夫なのかな、、？」と、心配の声が寄せられました。
ロッチ中岡さん「呼ばれないのが“悔しいです！！”」お笑いコンビ・ロッチの中岡創一さんは同日、同ポストを引用し「おめでとうございます！松尾さんには僕がお金ない時にめちゃくちゃお世話になりました。ホント素敵なお方です。いい仲間に囲まれてさすがです！！結婚式に呼ばれないのが“悔しいです！！”」と、加藤さんの持ちギャグを交えて祝福しました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)