『ラヴ上等』Babyこと鈴木ユリア、90年代ユーロビート・ナンバーでエイベックスよりデビュー決定
昨年末、Netflixで大ヒットを記録した恋愛リアリティショー『ラヴ上等』に参加し注目を集めたBabyこと鈴木ユリアが6月17日、「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」で、エイベックスよりデビューすることが発表された。
【写真】鈴木ユリア、スタイル抜群のラウンドガール姿
エイベックスの原点といえるSUPER EUROBEATシリーズからパラパラブームを席巻したギャル王道の平成時代。本デビュー曲「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」は、97年にCHERRYが発表した「WHEN I CLOSE MY EYES」の日本語初カバー。ノリの良い、哀愁系ユーロビートの決定盤とも称される楽曲だ。
そして c／wには「ラヴ上等」の主題歌であるglobeの「Love again」を鈴木がカバー。「Love again」のトラックメイキングは、昨年globeの30周年企画の一環としてSURF Musicとエイベックスで企画された「Love again」リミックスコンテストの優勝者、新井大樹が担当した。初回盤には“ぷっくりシール”が封入される。
もともと歌が大好きで、自ら詞も書き溜めているという鈴木は「沢山の方に知ってもらい頂けた今回のチャンス。本当に感謝しかありません。とてもノリのある曲で儚くもあるので、沢山の方々に歌って欲しいです！！ 今度は歌で皆さんにお返しできるよう日々頑張ります」とコメントしている。
鈴木ユリアDebut Single「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」は、6月17日発売。
【初回生産限定盤】
価格：1500円（税込）
M1：瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜
M2：Love again 〜Special Cover〜（仮）
M3：瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜 ーinstrumentalー
M4：Love again 〜Special Cover〜（仮） ーinstrumentalー
◆ユリア特製ぷっくりシール付
【通常盤】
価格：1100円（税込）
M1：瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜
M2： Love again 〜Special Cover〜（仮）
M3：瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜 ーinstrumentalー
M4：Love again 〜Special Cover〜（仮） ーinstrumentalー
【写真】鈴木ユリア、スタイル抜群のラウンドガール姿
エイベックスの原点といえるSUPER EUROBEATシリーズからパラパラブームを席巻したギャル王道の平成時代。本デビュー曲「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」は、97年にCHERRYが発表した「WHEN I CLOSE MY EYES」の日本語初カバー。ノリの良い、哀愁系ユーロビートの決定盤とも称される楽曲だ。
もともと歌が大好きで、自ら詞も書き溜めているという鈴木は「沢山の方に知ってもらい頂けた今回のチャンス。本当に感謝しかありません。とてもノリのある曲で儚くもあるので、沢山の方々に歌って欲しいです！！ 今度は歌で皆さんにお返しできるよう日々頑張ります」とコメントしている。
鈴木ユリアDebut Single「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」は、6月17日発売。
【初回生産限定盤】
価格：1500円（税込）
M1：瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜
M2：Love again 〜Special Cover〜（仮）
M3：瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜 ーinstrumentalー
M4：Love again 〜Special Cover〜（仮） ーinstrumentalー
◆ユリア特製ぷっくりシール付
【通常盤】
価格：1100円（税込）
M1：瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜
M2： Love again 〜Special Cover〜（仮）
M3：瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜 ーinstrumentalー
M4：Love again 〜Special Cover〜（仮） ーinstrumentalー