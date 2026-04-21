表参道の人気ベーカリーカフェ発の味が、もっと身近に楽しめるチャンス♡ 日と々とが展開するパンとエスプレッソととローソンのコラボベーカリーが、2026年4月21日(火)より全国で登場します。カフェクオリティの味わいを手軽に楽しめるラインアップは、忙しい毎日をちょっと特別にしてくれるはず♪ カフェ気分を楽しめる贅沢パン 今回のコラボでは、人気ベーカリーの魅力を