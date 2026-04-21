◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―中日（２１日・長野）

巨人の阿部慎之助監督（４７）が２１日、入れ替えについて言及した。

前日２０日に山瀬慎之助捕手（２４）と丸佳浩外野手（３７）を登録抹消。小林誠司捕手（３６）とドラフト５位ルーキーの小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が１軍合流した。

１４打数１安打、打率７分１厘だった丸については「試合勘がちょっとなさすぎて。代打ってそうなっちゃうんだけどね。先は長いからね。打席と試合勘ちょっと戻してきてくださいって言って」と説明した。自身も現役時代に代打を経験していて「その難しさは経験してるから分かるんだけど」と一日も早い状態アップを願った。

代わりに昇格する小浜は二遊間と三塁も守れる貴重な右打ちの内野手。２軍では打率２割７分１厘、２本塁打、ファーム・リーグ中地区トップの１４打点と俊足強肩でパンチ力のある打撃が魅力。

１軍の二塁は浦田俊輔内野手が奮闘しているが、「浦田と競争だよ。打ちゃ使うよ。今の状況だと打たないと点入らないからね」とチャンスを与える方針を示した。

二塁といえば、両股関節手術からの復活を目指す吉川も１軍復帰が近づいている。「また競争が激しくなるから」とチームのレベルアップに期待した。