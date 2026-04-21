4月21日 販売開始

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版三は、ウルトラマンシリーズ60周年を記念して制作された各種アート作品を、版三オンラインショップ「浮世絵工房」にて4月21日より販売開始する。

本企画では、日本画家・西嶋和文氏による描き下ろし原画をもとに、ウルトラマンの新たな魅力を表現。本金押箔アートでは、ヒーローであるウルトラマンとゼットンとの対峙を、日本画の世界観で描写した。また掛軸作品では、水墨画ならではの筆致と余白の美を活かし、ウルトラマンやバルタン星人といったキャラクターの躍動感と緊張感を表現した。

また、本企画では、掛軸作品に加え、手軽に楽しめるミニ掛軸シリーズも展開。ミニ掛軸では、バルタン星人、ピグモン、ゼットン、レッドキング、ゴモラ、ザラブ星人といった人気怪獣たちを題材に、日本画の水墨表現で描写。それぞれのキャラクターの個性を、墨の濃淡や筆致によって印象的に表現する。

□ウルトラマンシリーズ60周年記念作品一覧

商品概要

ウルトラマンシリーズ60周年記念「ウルトラマン 本金押箔アート」

販売価格：132,000円

※シリアルNo.プレート付、本金箔証明書付

サイズ

画寸：W29.cm×H42cm

額寸：W46cm×58cm

梱包外寸…47.4cm ×59.5cm ×2.8cm

素材

本紙…黒綿布、本金箔、アルミ銀箔

額装…木材、アクリル (紙マット付)

□商品ページ

ウルトラマンシリーズ60周年記念掛軸「ウルトラマン 掛軸」

販売価格：88,000円

※桐箱収納（シリアルナンバー箱書き入り）

サイズ：画寸：W41cmX H110cm

軸幅寸：総丈180cm / 裂地巾55cm

（軸先含W61cm）

梱包外寸…8.5cm×8.2cm×64cm

素材

本紙：ジークレー用高級化繊、本金箔

裂地：綿、混紡

裏打ち紙：和紙

軸先：面金（木製）

□商品ページ

ウルトラマンシリーズ60周年記念掛軸「バルタン星人 掛軸」

販売価格：88,000円

※桐箱収納（シリアルナンバー箱書き入り）

サイズ：画寸：W41cmX H110cm

軸幅寸：総丈180cm / 裂地巾55cm

（軸先含W61cm）

梱包外寸…8.5cm×8.2cm×64cm

素材

本紙：ジークレー用高級化繊、本金箔

裂地：綿、混紡

裏打ち紙：和紙

軸先：面金（木製）

□商品ページ

ウルトラマン60周年記念 ミニ掛軸怪獣シリーズ

「バルタン星人 ミニ掛軸」「ピグモン ミニ掛軸」「ゼットン ミニ掛軸」「レッドキング ミニ掛軸」「ゴモラ ミニ掛軸」「ザラブ星人ミニ掛軸」

販売価格：4,950円

サイズ：イラスト寸…W12cm×17cm

軸寸：W14cm×40cm（軸先 17cm）

素材：本紙・・ポリエステル＋和紙

（C）円谷プロ