ウルトラマンシリーズ60周年記念アート。日本画家による描き下ろし掛軸・箔押し作品が版三オンラインショップで販売開始！
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版三は、ウルトラマンシリーズ60周年を記念して制作された各種アート作品を、版三オンラインショップ「浮世絵工房」にて4月21日より販売開始する。
本企画では、日本画家・西嶋和文氏による描き下ろし原画をもとに、ウルトラマンの新たな魅力を表現。本金押箔アートでは、ヒーローであるウルトラマンとゼットンとの対峙を、日本画の世界観で描写した。また掛軸作品では、水墨画ならではの筆致と余白の美を活かし、ウルトラマンやバルタン星人といったキャラクターの躍動感と緊張感を表現した。
また、本企画では、掛軸作品に加え、手軽に楽しめるミニ掛軸シリーズも展開。ミニ掛軸では、バルタン星人、ピグモン、ゼットン、レッドキング、ゴモラ、ザラブ星人といった人気怪獣たちを題材に、日本画の水墨表現で描写。それぞれのキャラクターの個性を、墨の濃淡や筆致によって印象的に表現する。
□ウルトラマンシリーズ60周年記念作品一覧
商品概要
ウルトラマンシリーズ60周年記念「ウルトラマン 本金押箔アート」
販売価格：132,000円
※シリアルNo.プレート付、本金箔証明書付
サイズ
画寸：W29.cm×H42cm
額寸：W46cm×58cm
梱包外寸…47.4cm ×59.5cm ×2.8cm
素材
本紙…黒綿布、本金箔、アルミ銀箔
額装…木材、アクリル (紙マット付)
□商品ページ
ウルトラマンシリーズ60周年記念掛軸「ウルトラマン 掛軸」
販売価格：88,000円
※桐箱収納（シリアルナンバー箱書き入り）
サイズ：画寸：W41cmX H110cm
軸幅寸：総丈180cm / 裂地巾55cm
（軸先含W61cm）
梱包外寸…8.5cm×8.2cm×64cm
素材
本紙：ジークレー用高級化繊、本金箔
裂地：綿、混紡
裏打ち紙：和紙
軸先：面金（木製）
□商品ページ
ウルトラマンシリーズ60周年記念掛軸「バルタン星人 掛軸」
販売価格：88,000円
※桐箱収納（シリアルナンバー箱書き入り）
サイズ：画寸：W41cmX H110cm
軸幅寸：総丈180cm / 裂地巾55cm
（軸先含W61cm）
梱包外寸…8.5cm×8.2cm×64cm
素材
本紙：ジークレー用高級化繊、本金箔
裂地：綿、混紡
裏打ち紙：和紙
軸先：面金（木製）
□商品ページ
ウルトラマン60周年記念 ミニ掛軸怪獣シリーズ
「バルタン星人 ミニ掛軸」「ピグモン ミニ掛軸」「ゼットン ミニ掛軸」「レッドキング ミニ掛軸」「ゴモラ ミニ掛軸」「ザラブ星人ミニ掛軸」
販売価格：4,950円
サイズ：イラスト寸…W12cm×17cm
軸寸：W14cm×40cm（軸先 17cm）
素材：本紙・・ポリエステル＋和紙
（C）円谷プロ