【東映ゲームズ】 4月21日設立

東映は4月21日、ゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」を設立した。

同社は1951年の創業以来、映画・テレビ・アニメーションなどの多角的なメディアを通じ、数多くの「ものがたり」を世界へ届けてきた。今回、創立75周年という節目に、新たな挑戦として、ゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」を立ち上げた。

東映ゲームズでは、最初の取り組みとしてPCゲーム領域に挑戦。まずはPCゲームプラットフォーム「Steam」で展開し、その後は、Nintendo Switchやプレイステーション、Xboxといった家庭用ゲーム機への展開も予定している。

目指すのは、ゲームを起点とした、世界を熱狂させる新しいIPの創出。後日発表予定の初期作品ラインナップは、東映の既存IPを使ったゲームではなく、国内外の才能あるクリエイターによる、全く新しいゲームタイトルとなる。タイトルの詳細は4月24日に発表予定。

なお、東映ゲームズのブランドロゴはカイロソフトが制作し、東映映画の代名詞ともいえるオープニング映像「荒磯に波」のピクセルアニメーション版もカイロソフトが手掛けている。

【東映 代表取締役社長・吉村文雄氏よりコメント】

東映株式会社は、この度新たにゲームブランド「東映ゲームズ」を立ち上げ、ゲーム事業という新たな領域へ挑戦する運びとなりました。当社では本事業を、これまで東映が主軸としてきた映画、テレビ、催事などの分野と並ぶ「新たな柱」として明確に位置付け、注力してまいる所存でございます。

ゲームは、言語や国境を越えて広がり続ける極めてグローバルなエンターテインメントです。当社グループの中長期ビジョン「TOEI NEW WAVE2033」では、東映が創り出す「ものがたり」を全世界に届けていくことを目標に掲げており、当社にとって、グローバル市場を主戦場とするゲーム事業への挑戦はビジョンの体現そのものであると考えております。

東映ゲームズが目指すのは、既存のIP活用のみに留まることのない、ゼロからの新しいIPの創出です。当社が映像制作を通じて培ってきた技術とノウハウを新たなゲーム事業へ注ぎ込み、東映ならではのエンターテインメント体験を世界中のプレーヤーへ届けてまいります。

東映の新たな挑戦に、どうぞご期待ください。

【カイロソフト 代表とじまり役・カイロくん よりコメント】

ロゴの制作という大役を拝命した日から眠れない日々が始まる夢を見ました。

おふとんの中で荒波にもまれるゲーム業界にふさわしいロゴとは何か…すやすやぁ。

すがすがしい春の陽気と共にあたらしい門出を祝うロゴが完成したのであった。やっぴー

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