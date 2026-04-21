絶好調・高橋彩華はインパクトゾーンが低く長い！「左手親指の意識」が、ボールを押し込む秘訣だった【優勝者のスイング】

絶好調・高橋彩華はインパクトゾーンが低く長い！「左手親指の意識」が、ボールを押し込む秘訣だった【優勝者のスイング】