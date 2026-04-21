『だぁれかさんとアソぼ？』“絶対にやってはいけない遊び”とは――予告＆ポスター解禁 カギ握る重要人物に染谷将太
FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が映画単独初主演を務める清水崇監督最新作『だぁれかさんとアソぼ？』より、予告映像とポスタービジュアルが解禁。併せて、染谷将太が物語の鍵を握る重要人物として出演することが決定した。
【動画】カセットテープに名前を吹き込むと、その人は死ぬ。『だぁれかさんとアソぼ？』予告
本作は、若者の間で密かに流行する“絶対にやってはいけない遊び”が引き金となり、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西寿々歌）が妹・菜々美（星乃あんな）とともに抗えない恐怖の連鎖へ巻き込まれていく学園ホラー。脚本は、3度目のタッグとなる角田ルミと清水崇監督が手がける。
主演を務めるのは、本作が映画単独初主演にしてホラー初挑戦となる鎮西寿々歌。鎮西が演じるのは、事件の起きた高校へ派遣される心理カウンセラー・平瀬小春。これまでの明るいイメージを封印し、怪異に巻き込まれる難役に挑む。
共演は、小春の妹・平瀬菜々美役に星乃あんな。菜々美を気にかける同級生・千葉丈太郎役に大西利空。さらに、菜々美と共に呪いの遊びを実行する同級生たちには、向井怜衣、小國舞羽、室はんなら次世代を担う瑞々しい才能が集結した。
4月上旬にクランクアップを迎え、7月24日の公開に向け本格始動した本作。この度、予告映像とポスタービジュアルが解禁されたほか、染谷将太が物語の鍵を握る重要人物として出演することが明らかに。
染谷は現在放送中のドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系／毎週金曜22時）に出演、主演映画『廃用身』が5月に公開を控える。さらに、先月製作が発表された黒川博行原作の映画『国境』では伊藤英明とダブル主演を務めるなど、話題作への出演が相次ぐ実力派俳優だ。そのほか、マキタスポーツ、オクイシュージ、菜 葉 菜、染谷隼生、穂紫朋子らバラエティ豊かなキャストの出演も解禁された。
予告映像は、若者の間で密かに流行る、“絶対にやってはいけない遊び”を恐る恐る実行する菜々美（星乃あんな）の姿から始まる。誰もいない階段。その13段目でカセットテープに日付と名前を吹き込む…。そしてカセットテープに名前を入れられた人物が、相次いでその日付に謎の死を遂げるという事件が発生。
菜々美の姉であり心理カウンセラーの小春（鎮西寿々歌）は、事件を目撃した学生達にカウンセリングを行うことに。遊びを実行した一人に菜々美がいることを知った小春は、事件を追う中、謎の青年（染谷将太）に出会う。カセットレコーダーを手に「これを、どこで…？」と意味深に問いかける青年。
恐怖がループする映像の中、想像を絶する怪異に巻き込まれていく小春や学生達の恐怖に歪んだ表情などが次々に映し出され、さらに引きちぎられたカセットテープや卒業アルバム、女子学生が描かれた不気味な絵の写真など、不穏なアイテムが観る者の恐怖心をさらにあおる。果たして“絶対にやってはいけない遊び”をした者たちに待ち受ける代償とは――。
ポスタービジュアルには、呪われた遊びの舞台となる学校の階段で怯える小春の姿が。その周りには何かに憑りつかれたように倒れ込む学生達、そして上段には正体不明の少女の姿も…。
また今回、4月21日よりムビチケ前売券（オンライン）の発売も決定。価格は一般1600円（税込）。特典としてムビチケデジタルカードが付く。
映画『だぁれかさんとアソぼ？』は、7月24日より全国公開。
【動画】カセットテープに名前を吹き込むと、その人は死ぬ。『だぁれかさんとアソぼ？』予告
本作は、若者の間で密かに流行する“絶対にやってはいけない遊び”が引き金となり、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西寿々歌）が妹・菜々美（星乃あんな）とともに抗えない恐怖の連鎖へ巻き込まれていく学園ホラー。脚本は、3度目のタッグとなる角田ルミと清水崇監督が手がける。
共演は、小春の妹・平瀬菜々美役に星乃あんな。菜々美を気にかける同級生・千葉丈太郎役に大西利空。さらに、菜々美と共に呪いの遊びを実行する同級生たちには、向井怜衣、小國舞羽、室はんなら次世代を担う瑞々しい才能が集結した。
4月上旬にクランクアップを迎え、7月24日の公開に向け本格始動した本作。この度、予告映像とポスタービジュアルが解禁されたほか、染谷将太が物語の鍵を握る重要人物として出演することが明らかに。
染谷は現在放送中のドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系／毎週金曜22時）に出演、主演映画『廃用身』が5月に公開を控える。さらに、先月製作が発表された黒川博行原作の映画『国境』では伊藤英明とダブル主演を務めるなど、話題作への出演が相次ぐ実力派俳優だ。そのほか、マキタスポーツ、オクイシュージ、菜 葉 菜、染谷隼生、穂紫朋子らバラエティ豊かなキャストの出演も解禁された。
予告映像は、若者の間で密かに流行る、“絶対にやってはいけない遊び”を恐る恐る実行する菜々美（星乃あんな）の姿から始まる。誰もいない階段。その13段目でカセットテープに日付と名前を吹き込む…。そしてカセットテープに名前を入れられた人物が、相次いでその日付に謎の死を遂げるという事件が発生。
菜々美の姉であり心理カウンセラーの小春（鎮西寿々歌）は、事件を目撃した学生達にカウンセリングを行うことに。遊びを実行した一人に菜々美がいることを知った小春は、事件を追う中、謎の青年（染谷将太）に出会う。カセットレコーダーを手に「これを、どこで…？」と意味深に問いかける青年。
恐怖がループする映像の中、想像を絶する怪異に巻き込まれていく小春や学生達の恐怖に歪んだ表情などが次々に映し出され、さらに引きちぎられたカセットテープや卒業アルバム、女子学生が描かれた不気味な絵の写真など、不穏なアイテムが観る者の恐怖心をさらにあおる。果たして“絶対にやってはいけない遊び”をした者たちに待ち受ける代償とは――。
ポスタービジュアルには、呪われた遊びの舞台となる学校の階段で怯える小春の姿が。その周りには何かに憑りつかれたように倒れ込む学生達、そして上段には正体不明の少女の姿も…。
また今回、4月21日よりムビチケ前売券（オンライン）の発売も決定。価格は一般1600円（税込）。特典としてムビチケデジタルカードが付く。
映画『だぁれかさんとアソぼ？』は、7月24日より全国公開。