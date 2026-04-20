『銀河の一票』主題歌解禁 在日ファンク・浜野謙太＆後藤真希の異色コラボ曲「おーへい」 コーラスに黒木華＆野呂佳代【コメントあり】
主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）の第1話がきょう20日に放送され、浜野謙太（在日ファンク）と後藤真希による異色のコラボレーション主題歌「おーへい」が解禁された。
【場面カット】有力政治家の父＆車いすの母と仲むつまじい黒木華”茉莉”
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
第1話のオープニング映像とともに流れた主題歌「おーへい」は、本作の音楽を担当する坂東祐大氏が手掛けたメインテーマをベースに、ファンクバンド・在日ファンクのフロントマンで俳優の浜野謙太が作詞した楽曲。平成のJ-POPを彷彿（ほうふつ）とさせる、明るさと元気の良さを前面に押し出したファンクチューンで、浜野と、モーニング娘。出身のソロアーティスト・後藤真希が力強く歌唱する。さらに、黒木と野呂がコーラスとして参加。異なる分野で活躍する４人のスペシャルコラボが実現した。
【コメント】
■浜野謙太（在日ファンク）
悔しい。ほど本当あっという間に書けたんです。
台本読んでドキドキワクワクして、大好きな坂東さん作曲のイカしたブツ（音源）を受け取ったらすぐにです。
自身の曲は本当にかかるのに。
学生の頃にブラックミュージックに魅了され、その歴史や込められた想いを知っていくことでさらに熱く抱くようになっていった自分のパワーの源みたいなものにここに来て触れられた気がしちゃいました。
こんなすごい機会をくれた銀河の一票のみんなに超感謝です。
■後藤真希 コメント
初ファンクだったので期待とソワソワする気持ちでレコーディングしました。
ハマケンさんの歌う姿が頼もしくみえて心強かったです！
とても楽しくレコーディングに挑めました。
カッコよくて、耳に残る一曲に仕上がったと思っています！
毎回聴けるのが楽しみで、とてもうれしい気持ちです。
【場面カット】有力政治家の父＆車いすの母と仲むつまじい黒木華”茉莉”
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
【コメント】
■浜野謙太（在日ファンク）
悔しい。ほど本当あっという間に書けたんです。
台本読んでドキドキワクワクして、大好きな坂東さん作曲のイカしたブツ（音源）を受け取ったらすぐにです。
自身の曲は本当にかかるのに。
学生の頃にブラックミュージックに魅了され、その歴史や込められた想いを知っていくことでさらに熱く抱くようになっていった自分のパワーの源みたいなものにここに来て触れられた気がしちゃいました。
こんなすごい機会をくれた銀河の一票のみんなに超感謝です。
■後藤真希 コメント
初ファンクだったので期待とソワソワする気持ちでレコーディングしました。
ハマケンさんの歌う姿が頼もしくみえて心強かったです！
とても楽しくレコーディングに挑めました。
カッコよくて、耳に残る一曲に仕上がったと思っています！
毎回聴けるのが楽しみで、とてもうれしい気持ちです。