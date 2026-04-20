タレントのマツコ・デラックスが２０日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）を欠席。３月１６日の放送回から今回まで６週連続のお休みとなった。

今回も冒頭、ともにＭＣを務める「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」の村上信五が１人で登場。「マツコから伝言を預かってまして」と話し出すと、「『お客様に何か言いたいことあるか？』とメールをしましたら『愛してます（笑）』って。こんなジョーク言うたことないやろ！って」とマツコとのやり取りを明かした。

その上で「ほんまに復帰してくれたら楽しみなのは髪形と体形」と続けると「心配なのは（療養生活で）動かないことで食事とかもある程度は制限してるやろうから…。でも、大きいなってたら怖いやん。かといって、めっちゃ、やせてたら心配やんか」とポツリ。

「でも、メールだけ見てたらめちゃくちゃ元気やから安心はしてるんやけど、そこのビジュ（アル）やな」と続けると、「出会ってから、こんなに謝られたことないっていうくらい（休んだ）直後は『申し訳ない、申し訳ない』って言うから、もっと早く言うてほしかったなって思うくらい」と、マツコとのやり取りを明かしていた。

「夜ふかし」は収録だが、マツコは２月９日に生放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」に入院先から電話出演。３日ほど前に首の脊髄を手術して入院中であることを報告。約２か月の療養後、今月１３日の「５時夢」生放送で２か月ぶりに復帰。「もう働きたくない！。１時間前までは、このままバックれようと思ってた」などと、ぶっちゃけていた。