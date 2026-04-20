山之内すず、徒歩12時間で“山手線一周” 「すごい！」「お疲れ様」と驚きの声
タレントの山之内すずが20日、インスタグラムを更新。徒歩で山手線を一周したことを報告した。
【写真】12時間で山手線一周を歩ききった山之内すず
“散歩好き”の山之内は投稿で「山手線一周完!! ただひたすらに楽しかったー!! 46キロ、休憩適宜挟みつつ12時間ちょい。とってもいいコースでした！！」とつづり、約46kmを12時間ほどかけて歩き切ったことを明かした。
あわせて公開された写真では、山手線の各駅で撮影した記録写真が並び、時間の経過とともに進んでいく様子がうかがえる内容となっている。
コメント欄には「山手線一周完歩お疲れ様です」「12時間！？お疲れ様」「すごいです！」「素晴らしい！」といった驚きと労いの声が寄せられている。
引用：「山之内すず」インスタグラム（＠suzu____chan）
【写真】12時間で山手線一周を歩ききった山之内すず
“散歩好き”の山之内は投稿で「山手線一周完!! ただひたすらに楽しかったー!! 46キロ、休憩適宜挟みつつ12時間ちょい。とってもいいコースでした！！」とつづり、約46kmを12時間ほどかけて歩き切ったことを明かした。
あわせて公開された写真では、山手線の各駅で撮影した記録写真が並び、時間の経過とともに進んでいく様子がうかがえる内容となっている。
コメント欄には「山手線一周完歩お疲れ様です」「12時間！？お疲れ様」「すごいです！」「素晴らしい！」といった驚きと労いの声が寄せられている。
引用：「山之内すず」インスタグラム（＠suzu____chan）