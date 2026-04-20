２０日午後４時５３分頃、青森県階上町で震度５強の「北海道・三陸沖後発地震」を観測。気象庁は岩手県と北海道に津波警報を発令し、最大３メートルの津波が予想される状況に。岩手・久慈港では８０センチの津波も観測された。

ＴＢＳでは午後７時から放送開始予定だった「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」の開始を３０分遅らせ、前番組の報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）の放送を延長。キャスターを務める井上貴博アナウンサーが「命を守る行動を取ってください」と津波からの避難を呼びかけた。

「今後１週間程度の大規模な地震」への注意を呼びかけた３０分の「報道特別番組」の最後で井上アナは「長い避難期間になりますと、心も体も疲弊しますので、周りと会話しながら、心をほぐしながらということになると思います」と話すと「これは長くなりそうですし、この後のテレビもずっとお伝えすることになるでしょうし。情報は意識的に取る時と意識的に離れる時、そういったところも重要になりますので、心と体の健康を保っていただきたいと思います」と続けた。

その上で「こういう時に音楽の力も大変、重要になります。この後は『カウントダウンＴＶ』をお届けします」と結んだ。

この言葉を受け、画面は「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」のスタジオに切りかわり、同番組が３０分遅れでスタート。

司会の江藤愛アナが「『ＣＤＴＶライブ！ライブ！』が今夜も生中継でお伝えしていきます。今日は夕方４時５３分の地震により津波警報が出ています。特に北海道・東北の地域の方々、不安な夜を迎えていると思いますし、避難している方もいらっしゃると思います」と冒頭、話すと「何か情報が入りましたらすぐにお伝えしますし、少しでも皆さんのホッとした時間になるように音楽を届けて『ライブ！ライブ！』を届けていきたいと思っています」と続け、番組がスタートした。