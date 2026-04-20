櫻坂46『マガジン』4号連続ジャック “第2弾”大園玲・村山美羽・稲熊ひなの先行カット公開
15日発売の『週刊少年マガジン』20号から、アイドルグループ・櫻坂46が4号連続ジャックがスタート。22日発売の21号では、第２弾として大園玲・村山美羽・稲熊ひなが登場。このたび、先行画像が公開された。
【ソロショット】『マガジン』をジャックした大園玲・村山美羽・稲熊ひな
各号巻頭カラーの1ページ目にある応募券を集めると、応募者全員に「ポストカードセット」をプレゼントする企画も実施する。
●各号ラインナップ
20号（4月15日発売）
表紙＋巻頭グラビア 守屋麗奈
巻中グラビア 谷口愛季
巻末グラビア 浅井恋乃未
21号（4月22日発売）
表紙＋巻頭グラビア 大園玲
巻中グラビア 村山美羽
巻末グラビア 稲熊ひな
22/23合併号（4月28日発売）
表紙＋巻頭グラビア 田村保乃
巻中グラビア 山下瞳月
巻末グラビア 山川宇衣
24号（5月13日発売）
表紙＋巻頭グラビア 山崎天
巻中グラビア 小島凪紗
巻末グラビア 佐藤愛桜
＜スタッフ・表紙＋巻頭グラビア 大園 玲＞
撮影／ 細居幸次郎、スタイリング／優哉、ヘアメイク／田村直子、デザイン／松本麻実（GROSVENOR design.）
衣装協力／ ノミネ、RHODOLIRION、Remind me and forever、JUMELLY、DOUBLE NAME、HOOK
＜スタッフ・巻中グラビア 村山美羽＞
撮影／藤本和典、スタイリング／武久真理江、ヘアメイク／田村直子、デザイン／松本麻実（GROSVENOR design.）
衣装協力／JNBY、Fumiku、CLANE
＜スタッフ・巻末グラビア 稲熊ひな＞
撮影／細居幸次郎、スタイリング／優哉、ヘアメイク／田村直子、デザイン／松本麻実（GROSVENOR design.）
衣装協力／303、Mizuid、DOGDEPT
【ソロショット】『マガジン』をジャックした大園玲・村山美羽・稲熊ひな
各号巻頭カラーの1ページ目にある応募券を集めると、応募者全員に「ポストカードセット」をプレゼントする企画も実施する。
●各号ラインナップ
20号（4月15日発売）
表紙＋巻頭グラビア 守屋麗奈
巻中グラビア 谷口愛季
巻末グラビア 浅井恋乃未
表紙＋巻頭グラビア 大園玲
巻中グラビア 村山美羽
巻末グラビア 稲熊ひな
22/23合併号（4月28日発売）
表紙＋巻頭グラビア 田村保乃
巻中グラビア 山下瞳月
巻末グラビア 山川宇衣
24号（5月13日発売）
表紙＋巻頭グラビア 山崎天
巻中グラビア 小島凪紗
巻末グラビア 佐藤愛桜
＜スタッフ・表紙＋巻頭グラビア 大園 玲＞
撮影／ 細居幸次郎、スタイリング／優哉、ヘアメイク／田村直子、デザイン／松本麻実（GROSVENOR design.）
衣装協力／ ノミネ、RHODOLIRION、Remind me and forever、JUMELLY、DOUBLE NAME、HOOK
＜スタッフ・巻中グラビア 村山美羽＞
撮影／藤本和典、スタイリング／武久真理江、ヘアメイク／田村直子、デザイン／松本麻実（GROSVENOR design.）
衣装協力／JNBY、Fumiku、CLANE
＜スタッフ・巻末グラビア 稲熊ひな＞
撮影／細居幸次郎、スタイリング／優哉、ヘアメイク／田村直子、デザイン／松本麻実（GROSVENOR design.）
衣装協力／303、Mizuid、DOGDEPT