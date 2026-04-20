◆米女子ゴルフツアー 全米女子オープン日本予選（２０日、房総ＣＣ房総ゴルフ場＝東コース・６４１１ヤード、西コース・６３９７ヤード、ともにパー７２）

２ラウンドで争われ、高橋彩華（さやか、サーフビバレッジ）が４アンダーの３位で通過し、６年ぶり２度目の全米女子オープンの出場権を獲得した。前日１９日にＫＫＴ杯バンテリンレディスで通算４勝目を挙げた熊本から帰京。５日間で１０８ホールを回る強行日程を戦い抜くタフネスぶりを発揮し、本大会（６月４〜７日、米カリフォルニア州・リビエラＣＣ）の切符をつかんだ。

「いま目をつむったら寝られるよ…」。最終１８番で６メートルのバーディーパットを沈めた高橋は、疲れ果てた表情でつぶやいた。前週１６日のプロアマ戦から５日間で計１０８ホールを戦い抜き、６年ぶりの夢切符。「めっちゃしんどい。人生初の３６ホールで足がヤバい、棒みたい。ふくらはぎがピクピク」と苦笑した。

心身の疲労はピークに達し「球に全然、力が込もらなかったけど、割り切った」。ドライバーのキャリーは約１５ヤード、アイアンは１番手ほど飛距離が落ちたが「横ぶれはなかった」とショット精度は健在だ。後半７番で１２メートルをねじ込むなどパットも好調。３６ホールでわずか２ボギーと安定し、３位で通過した。

出場権は５月２５日時点の世界ランク７５位以内に付与される。７５位の高橋は前週の優勝で圏内に浮上見込みだが「予選会に出ずに出場できなかったら悔いが残る」と出場を決めた。１９日に今季２勝目を挙げた後、熊本空港で名物の馬肉カレーと馬すじ肉うどんを完食。飛行機は１時間半ほど遅れ、午後９時頃に羽田空港に帰京した後、千葉県の自宅に帰宅し、「気絶してた」と午後１０時半に就寝。この日は早朝３時半起きの過密日程に負けず、戦い切った。

全米女子は初出場で１１位となった２０年以来、６年ぶり２度目。高橋は「毎日、ハンバーガーとステーキを食べたい」とおどけながら、「まずは予選通過を目指す。前回の成績を超えたい」とトップ１０入りの野望を口にした。