櫻坂46、15thシングルフォーメーション発表 センターは森田ひかる 二期生・三期生の全員で構成
櫻坂46の15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」に収録される「What’s “KAZOKU”?」のセンターを、二期生の森田ひかるが務めることが発表された。
【写真】櫻坂46、初の国立競技場ライブ開催 2日間で14万人集結
本楽曲のメンバーは、二期生・三期生全員で構成され、5周年を迎えたグループの土台を作ったメンバーで表現される1曲となっている。森田が表題曲センターを務めるのは5度目となる。
フォーメーションは以下の通り。
（3列目左から）向井純葉、小田倉麗奈、幸阪茉里乃、村山美羽、小島凪紗、遠藤光莉、遠藤理子、増本綺良、大沼晶保
（2列目左から）田村保乃、山下瞳月、村井優、中嶋優月、松田里奈、石森璃花、守屋麗奈、山崎天
（1列目左から）藤吉夏鈴、大園玲、森田ひかる、谷口愛季、的野美青
なお、配信ジャケットも公開された。
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本楽曲のメンバーは、二期生・三期生全員で構成され、5周年を迎えたグループの土台を作ったメンバーで表現される1曲となっている。森田が表題曲センターを務めるのは5度目となる。
フォーメーションは以下の通り。
（3列目左から）向井純葉、小田倉麗奈、幸阪茉里乃、村山美羽、小島凪紗、遠藤光莉、遠藤理子、増本綺良、大沼晶保
（2列目左から）田村保乃、山下瞳月、村井優、中嶋優月、松田里奈、石森璃花、守屋麗奈、山崎天
（1列目左から）藤吉夏鈴、大園玲、森田ひかる、谷口愛季、的野美青
なお、配信ジャケットも公開された。