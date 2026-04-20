2頭のわんちゃんが飼い主さんをお出迎えする光景が、性格の違いが表れていて面白いと注目を集めています。

それぞれのわんちゃんの反応を見た人からは、「お兄ちゃん犬の姿に笑っちゃいましたｗ」「うちと全く一緒ｗ」と感想が寄せられることに。個性たっぷりなわんちゃんたちの様子が8万再生を超えて笑顔を届けています。

【動画：2頭の大型犬を飼っている男性→帰宅して『ただいま』を言いに行くと…あまりにも違う『対応』】

飼い主さんが帰宅して嬉しさいっぱいのマリンちゃん

TikTokアカウント『ハスキー犬ポッキー』に投稿されたのは、帰宅した飼い主さんが2頭の愛犬に「ただいま」をする光景。

その日、シベリアンハスキーのポッキーくんとマリンちゃんの飼い主さんは、おうちに帰ってくるとお庭にいたふたりのところへ向かったそう。まず始めにお出迎えをしてくれたのは、妹犬のマリンちゃん。

マリンちゃんは、飼い主さんが帰ってきたことに気が付くと、すぐさま塀の上から顔を覗かせて飼い主さんの帰りを歓迎してくれたとのこと。パタパタとしっぽを振るその姿からは、マリンちゃんがどれだけ飼い主さんの帰りを待ち遠しく思っていたのかがうかがえます。

マイペースにお出迎えするポッキーくん

そして次に飼い主さんが向かったのは、お兄ちゃん犬のポッキーくんのところ。ポッキーくんはお庭の壁に体をつけてのんびりとくつろいでいたそう。そこへ飼い主さんが歩いていったところ…なんと、ポッキーくんは飼い主さんの方を振り向くことなく、お庭の方をジッと見つめていたのだとか。

なんともマイペースなお出迎えの光景に、わんちゃんそれぞれの個性を感じます。

個性豊かなマリンちゃんとポッキーくん

そんな思い思いのお出迎えの仕方をしてくれたマリンちゃんとポッキーくん。マリンちゃんはいつも飼い主さんのことを気に掛けてすぐに飛んで来てくれるそうで、飼い主さんがおうちを出た直後には、寂しくて思わず遠吠えをしてしまうこともあるのだとか。そんな甘えん坊な姿にキュンとしてしまいます。

一方ポッキーくんは、おっとりしているのがいいところ。遠吠えをする時も横になったまま吠えてみたり、飼い主さんに抱っこをしてもらった時も、だらんと脱力してされるがままなのだとか。

そんなわんちゃんそれぞれの魅力に癒やされてしまいます。

それぞれの方法で飼い主さんをお出迎えするマリンちゃんとポッキーくんの光景には、「マリンちゃん、耳が倒れるほど喜んでる」「ポッキーくん、わざとだなｗ」「うちで飼ってた子は後者の感じでしたｗ」とコメントが寄せられることに。

TikTokアカウント『ハスキー犬ポッキー』では、そんな個性豊かなマリンちゃんとポッキーくんの日常風景が綴られていますよ。

マリンちゃん、ポッキーくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ハスキー犬ポッキー」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。