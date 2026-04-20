Cure新作で毛穴悩みにアプローチ♡水光肌へ導くアクアジェルミルク登場

毛穴の目立ちや乾燥、テカリなど、肌悩みが複雑になりやすい20～30代。そんな世代に寄り添うスキンケアブランド「Cure」から、新作乳液「アクアジェルミルク」が登場しました。みずみずしさとしっかり保湿を両立しながら、毛穴ケアにもアプローチ。毎日のスキンケアが、もっと心地よく、前向きになる一品です。軽やかな使用感で、朝晩のケアを快適にアップデートしてみませんか♡

毛穴ケアに特化した新処方

「アクアジェルミルク」は、毛穴悩みに寄り添う機能性が魅力。3種のビタミンC²や次世代レチノール誘導体³を配合し、水分と油分のバランスを整えながら、毛穴の目立ちにくい肌へ導きます。

さらに、カプセルに閉じ込めたエイジングケア成分*⁴も配合し、肌のうるおいとハリをサポート。開き毛穴や乾燥によるくすみなど、多角的な悩みにアプローチできるのがポイントです。

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べたつかない理想のテクスチャー

乳液にありがちなべたつきを抑えつつ、しっかりとした保湿感を実現。ジェルのように軽やかな使い心地で肌なじみがよく、朝のメイク前にも快適に使えます。

皮脂分泌が気になる方や、乳液の重さが苦手な方にもおすすめ。サラッとしすぎず、しっとり感も感じられる絶妙なバランスで、毎日のケアがストレスフリーに♪

弾けるカプセルでうるおいチャージ

本アイテムの特徴でもある美容カプセルは、肌にのせると弾けてみずみずしく広がる設計。コエンザイムQ10⁵やビタミンE⁶を閉じ込め、角質層までうるおいを届けます。

乳液でカプセル配合は珍しく、軽やかさと機能性を両立した新感覚のスキンケア。使うたびに、肌のうるおいとツヤ感を実感できます。

アクアジェルミルク



価格：1,980円（税込）

容量：100mL

無添加：合成香料、合成着色料、パラベン、アルコール、鉱物油、石油系活性剤、シリコン

使用目安：朝晩使用で約2ヵ月分

＊1:うるおいを与えて毛穴を目立たなくするお手入れのこと

＊2:テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビルグルコシド、リン酸アスコルビルMg(全て整肌成分)

＊3:レチノイン酸ヒドロキシピナコロン(美容整肌成分)

＊4:年齢に応じたお手入れのこと

＊5:ユビキノン(美容整肌成分)

＊6:トコフェロール(製品抗酸化剤)

＊7:角質層まで

毎日のケアで理想の水光肌へ

毛穴ケアと保湿、さらにエイジングケア*⁴まで叶える「アクアジェルミルク」は、忙しい毎日でも続けやすい優秀アイテム。軽やかなのにしっかりうるおう使用感は、これからの季節にもぴったりです。

肌の調子が整うと、自然と気分もアップ♡毎日のスキンケアに取り入れて、うるつやな水光肌を目指してみてください。