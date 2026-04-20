黒木華が主演を務め、野呂佳代が共演する月10ドラマ『銀河の一票』が、4月20日よりカンテレ・フジテレビ系でスタートする。

参考：黒木華と野呂佳代の決意みなぎる表情が 『銀河の一票』メインビジュアル＆第1話場面写真

本作は、若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く“選挙エンターテインメント”。『しずかちゃんとパパ』（NHK BS）などの蛭田直美が脚本を手がけるオリジナル作品で、チーフ監督を『ひらやすみ』（NHK総合）の松本佳奈ら、プロデュースを『エルピス-希望、あるいは災い-』（カンテレ・フジテレビ系）の佐野亜裕美が務める注目作だ。

黒木が演じるのは、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉。茉莉は不正疑惑を隠ぺいし、自身に冷酷な仕打ちを与えた父への復讐も兼ねた都知事選で、“選挙参謀”として戦っていく。

真面目で大人しそうな雰囲気を持つ茉莉は、近年、出演作が絶えない黒木の得意とする役どころのひとつ。ただし、黒木が演じる“大人しい女性”は、一筋縄ではいかないというのが特徴で、一見、騙しやすそうに見えるのだが実は情熱的、もしくは腹の底にどす黒いものを秘めているという“裏の顔”がある。

『下剋上球児』（2023年／TBS系）で演じた野球部部長の家庭科教諭・山住香南子は「野球バカ」と揶揄されるほどの野球好き。ここでもふんわりとした雰囲気とは裏腹に選手の情報をストーカー並みに調べ上げていた。さらに、大切な三重大会の決勝の前に右脇腹を骨折してしまうが、強行復帰する根性を見せている。山住の熱意が“弱小野球部”と呼ばれていた越山高校の野球部員たちを引っ張り上げる要因の一つになっていたのは間違いない。

山住には熱血漢的な迫力があったが、NHK大河ドラマ『光る君へ』（2024年）で演じた道長（柄本佑）の妻・倫子には、ただならぬ“女の怖さ”があった。道長の気持ちが自身に向いていないことに気付いた倫子は、もう一人の妻・明子（瀧内公美）とは別の女の存在を疑い、穏やかな笑顔を見せながら目は笑っていないという女性の機微を見事に表現してみせた。

果たして、茉莉の“裏の顔”はどのようなものなのか。ストーリーの展開とともにその顔が明らかになる瞬間に期待したい。

一方の野呂が演じるのは、茉莉とは対照的に、市井に生きるスナックのママ・月岡あかり。名前の通り、常に明るく、周りを照らすような人物だが全てを失った過去もあるよう。“政治は遠くにあるもの”として過ごしていたあかりは茉莉と出会ったことでまさかの都知事を目指すことになる。

2025年は『ホットスポット』（日本テレビ系）、『なんで私が神説教』（日本テレビ系）、『初恋DOGs』（TBS系）、『フェイクマミー』（TBS系）など、全クールでドラマに出演し、続く2026年には日曜劇場『リブート』（TBS系）に出演した野呂は、ここ数年で名バイプレイヤーとしての地位を確立しつつある。これまでも主人公を陰ながら支えたり、コミカルで笑いを誘ったりとさまざまな役を演じてきたが、ついに本作で主人公のバディ役という大ポジションに抜擢された。

茉莉は表情には出さないかもしれないが、復讐に燃え、心に闇を抱えており、選挙参謀という立場も影のイメージを強くしている。そのため、あかりには底抜けの明るさを期待したいのだが、本作のメインビジュアル撮影時には、野呂が実際に出馬したかのように「皆さん悩みごとはありますか～！ 私は最近、ワンちゃんのごはんで悩んでいま～す！」と、呼びかけて周囲を笑わせたそう（※）。本作でもパワー全開の野呂の姿に思わず笑ってしまう瞬間が多くなりそうだ。

そして、もう1人注目したいのが、若手議員である日山流星を演じる松下洸平だ。日山は、茉莉の父である幹事長派閥のホープで、茉莉を子どものころからよく知る兄のような存在。父の不正疑惑の解明に奔走する茉莉に手を貸していた、数少ない味方だ。

優しげな瞳に温かな声を持ち合わせている松下は、NHK大河ドラマ『光る君へ』でまひろ（吉高由里子）と淡い恋をする周明役など、共演する女性たちを誰でもかわいらしく見せてしまう力がある。不正を憎み、復讐を誓う茉莉に日山はどのような言葉をかけ、どんな表情をさせるのか。また、政治的には“ライバル”となる2人の関係性がどのように変化していくのかも、本作の見どころといえるだろう。

“選挙エンターテインメント”という新しいジャンルのドラマを、さまざまな期待を抱きつつ、楽しみにしたい。

参考※ https://realsound.jp/movie/2026/04/post-2355544.html

（文＝久保田ひかる）