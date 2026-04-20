「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）

４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が２０日、横浜市の所属ジムで公開練習を行った。元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝とのドリームマッチまで１２日。「（対戦呼びかけから）長かったようで早い１年だった。残り２週間を切って、非常に楽しみ。心身ともにいい状態」と心境を明かし、「対策も最終段階で、どんな入り方、どんな戦い方もできる準備ができている。（中谷戦への）イメージはすごく高まっている」と絶対的な自信をにじませた。

注目の一戦とあって、報道陣や関係者が約１８０人集結。大橋ジムの大橋秀行会長によれば、２３年７月のフルトン戦、２４年５月のネリ戦前の公開練習を超えて過去最多級だという。この日はシャドーボクシングを２ラウンド、中谷を想定した長身の鈴木康弘トレーナーを相手にミット打ちを１ラウンド、さらに１ラウンドのサンドバック打ちでもワンツー、フック、ボディーブロー、アッパーと迫力のある多彩なパンチを全力で披露。終了後は、視察に訪れたＭ・Ｔジムの村野健会長ら相手陣営の存在も念頭に置きながら、「包み隠さず全部やりました」と胸を張った。

昨年は異例のハイペースとなる年間４試合をこなし、いよいよ待望の中谷戦を迎える。互いにパウンド・フォー・パウンド同士の日本人頂上決戦となるが、中谷の過去の試合映像は何度も確認済み。「中谷潤人というボクサーは僕の中に入り込んでいるので、会場でも（生で）見ているし、僕の中では落とし込みやすかった」。倒しにいくボクシングはもちろん、昨年９月のアフマダリエフ戦で見せた足を使った華麗なアウトボクシングと多彩なスタイルを持つが、「（中谷戦は）どちらも見せると思います」と笑みを浮かべた。

３２勝（２７ＫＯ）無敗の自身と同じ、３２勝（２４ＫＯ）無敗の戦歴を誇る中谷は、昨年６月にはＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級王座統一戦で、西田凌佑（六藤）に対して初回から猛攻を仕掛ける奇襲戦法でＴＫＯ勝ちしている。現地でも視察していた井上は「一つ言えるとするなら、中谷陣営がアレ（奇襲）を見せてしまったことが（５月２日に）どう出るか」とニヤリ。「あれまではああいう戦い方をするボクサーというイメージはなかったですから。目の前であの戦い方を見せてくれたのは非常にプラスというか、イメージはものすごく膨らんでいる」。報道陣とともに耳をそばだてている相手陣営をけん制するように明言し、「まあ、（中谷が）どう出てきても対応できるイメージは持ちやすいですね」と決戦へのボルテージを高めていた。