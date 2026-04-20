韓国ドラマ「偶然見つけたハル」「流れ星」などで知られる人気俳優のキム・ヨンデ（３０）が２０日に韓国軍へ入隊し、自身のインスタグラムで髪の毛をさっぱりと切った姿を公開。「行ってきます」とファンへメッセージを送った。除隊予定日は２７年１０月１９日だ。

これに先立ち、キム・ヨンデの所属事務所・アウターユニバースは１３日「キム・ヨンデが２０日に陸軍へ現役で入隊する。イベントは行わず静かに入所し、基礎訓練を終えた後に配属先で服務する」と発表していた。これとともに、キム・ヨンデが「（軍隊から）帰って来たら、次のページも一緒に乗り越えよう」と事務所スタッフに食事をごちそうしたことが伝えられた。

キム・ヨンデは２０１７年、ウェブドラマ「全知的片思い視点 特別版」でデビュー。以降、ドラマ「禁婚令、朝鮮婚姻禁止令」「ペントハウス」シリーズなどに出演し人気を博した。ドラマ「完璧な家族」については当時、ドラマ「損するのは嫌だから」と撮影時期が重なっていたため出演を固辞していたが、行定勲監督が直々にオファーをしたことで出演を決めたと明かしていた。