フリーアナウンサーの神田愛花（45）が20日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。人気女優との縁について語った。

この日ゲスト出演した女優・黒木華は、“愛してやまないもの”として「芸人」を挙げた。大のお笑い好きという黒木は、「仕事の合間に見て癒されて」いるという。

黒木がハマったお笑い芸人として、「千鳥」「テンダラー」「金属バット」「シソンヌ」「ミキ」「ラランド」「パンサー」の向井慧、「バナナマン」と紹介されると、神田は「有名になる前から見つけて、お好きになるってことですか？」と質問した。

黒木は「その時もありますし、いっぱい出られててそれを見て好きになるパターンも」と回答。神田は「夫が仲良しで、ご飯を食べる会がありますよね？何カ月かに1回」と、夫の「バナナマン」日村勇紀と黒木の意外な接点を明かした。

そして「私は混ざってないんですけど、見送る側なんですけど」と断りつつ、「豪華なメンバーなんですよ、それが」と告白。神田によると、日村と黒木の他、俳優の生田斗真、中村倫也、女優の吉瀬美智子らが参加しているそう。

このうち、中村とは同席したことがあるという黒木は、2019年放送の主演ドラマ「凪のお暇」での共演がきっかけといい、食事の場では「ゲームの話とか、倫也さんが（日村と）ゴルフに一緒に行かれたりして、その話とか」と語っていた。