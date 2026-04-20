東武池袋で約90店舗が参加の「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」開催
東武百貨店 池袋本店では4月22日〜5月6日、「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」を開催する。
魚と肉と北海道 蔵「幻のブドウ海老贅沢弁当」
期間中は、1週目(4月22日〜29日)と2週目(4月30日〜5月6日)で一部店舗が入れ替わりながら、あわせて約90店舗が出店。
注目商品となる東武限定の海鮮グルメには、魚と肉と北海道 蔵の「幻のブドウ海老贅沢弁当」(3,975円)や鱗幸食品の「毛蟹贅沢弁当」(3,456円)、北海鮮 海の里の「サクラマス道産づくし弁当」(3,024円)などが集結する。
鱗幸食品「毛蟹贅沢弁当」
北海鮮 海の里「サクラマス道産づくし弁当」
さらに、富良野ぷちぷちバーガーの「富良野産アスパラガスと越冬じゃがいもと自家製ベーコンの和牛チーズバーガー」(1,620円)など旬のアスパラガスを使用したグルメや、NISEKO CACAO CROWNの「プレミアム生チョコバーム」(897円)などのスイーツも提供。
富良野ぷちぷちバーガー「富良野産アスパラガスと越冬じゃがいもと自家製ベーコンの和牛チーズバーガー」
NISEKO CACAO CROWN「プレミアム生チョコバーム」
そのほかには、握りたてのお寿司や現地のラーメンなども楽しめる。
魚と肉と北海道 蔵「幻のブドウ海老贅沢弁当」
期間中は、1週目(4月22日〜29日)と2週目(4月30日〜5月6日)で一部店舗が入れ替わりながら、あわせて約90店舗が出店。
注目商品となる東武限定の海鮮グルメには、魚と肉と北海道 蔵の「幻のブドウ海老贅沢弁当」(3,975円)や鱗幸食品の「毛蟹贅沢弁当」(3,456円)、北海鮮 海の里の「サクラマス道産づくし弁当」(3,024円)などが集結する。
北海鮮 海の里「サクラマス道産づくし弁当」
さらに、富良野ぷちぷちバーガーの「富良野産アスパラガスと越冬じゃがいもと自家製ベーコンの和牛チーズバーガー」(1,620円)など旬のアスパラガスを使用したグルメや、NISEKO CACAO CROWNの「プレミアム生チョコバーム」(897円)などのスイーツも提供。
富良野ぷちぷちバーガー「富良野産アスパラガスと越冬じゃがいもと自家製ベーコンの和牛チーズバーガー」
NISEKO CACAO CROWN「プレミアム生チョコバーム」
そのほかには、握りたてのお寿司や現地のラーメンなども楽しめる。