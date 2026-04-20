札幌発人気店「サンドリア」監修サンドイッチがファミマに登場 不動の人気No.1メニューも再現
【モデルプレス＝2026/04/20】ファミリーマートでは、札幌で人気の手作りサンドイッチ専門店「サンドイッチ工房Sandria（サンドリア）」と初コラボ。同店監修品とリニューアル商品など5種類を「自慢のハムサンド」として、4月21日より順次、全国のファミリーマート約16,400店舗で販売する。
【写真】行楽のお供にもぴったりなサンドイッチ5種
1978年創業の「サンドリア」は、常時40種類以上のメニューが並ぶ札幌発の“24時間営業”のサンドイッチ専門店だ。今回ファミマに登場するのは、サンドリア創業以来不動の人気No.1を誇る商品「ダブルエッグ」をモチーフにした「サンドリア監修 ハムエッグサンド」など5種。ゆでたまごを使用し、食感と風味にこだわったたまごサラダは、三温糖とコショウが味の決め手。サンドリアの味を再現したマヨソースを合わせ、シンプルながらも毎日食べたくなるような味わいに仕上げた。
パリパリ食感が魅力の「サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド」は、大きめにカットしたキャベツに、三温糖やホワイトペッパーなどで味付けしたツナサラダをサンドリアの味を再現したマヨソースと合わせ、ハム、グリーンリーフとあわせた彩りの良いサンドイッチだ。
また、ファミリーマートで定番のハムを使用したサンドイッチも、あわせてリニューアル発売される。「たっぷりハムサンド」は、野菜の旨味が凝縮された特製の「すりおろし野菜ソース」を新たに採用し、よりハムの味わいを引き立ててくれる。定番の「ジューシーハムサンド」や「大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス」もおいしくリニューアルして、ラインナップに並ぶ。（modelpress編集部）
価格：375円（税込）
発売日：2026年4月21日（火）
販売地域：全国
価格：348円（税込）
発売日：2026年4月28日（火）
販売地域：全国
価格：348円（税込）
発売日：2026年4月21日（火）
販売地域：全国
価格：328円（税込）
発売日：2026年4月21日（火）
販売地域：全国
価格：430円（税込）
発売日：2026年4月21日（火）
販売地域：全国
※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がある
※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がある
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【写真】行楽のお供にもぴったりなサンドイッチ5種
◆ファミマに札幌の人気店「サンドリア」監修商品が登場
1978年創業の「サンドリア」は、常時40種類以上のメニューが並ぶ札幌発の“24時間営業”のサンドイッチ専門店だ。今回ファミマに登場するのは、サンドリア創業以来不動の人気No.1を誇る商品「ダブルエッグ」をモチーフにした「サンドリア監修 ハムエッグサンド」など5種。ゆでたまごを使用し、食感と風味にこだわったたまごサラダは、三温糖とコショウが味の決め手。サンドリアの味を再現したマヨソースを合わせ、シンプルながらも毎日食べたくなるような味わいに仕上げた。
パリパリ食感が魅力の「サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド」は、大きめにカットしたキャベツに、三温糖やホワイトペッパーなどで味付けしたツナサラダをサンドリアの味を再現したマヨソースと合わせ、ハム、グリーンリーフとあわせた彩りの良いサンドイッチだ。
◆定番サンドイッチも美味しく進化
また、ファミリーマートで定番のハムを使用したサンドイッチも、あわせてリニューアル発売される。「たっぷりハムサンド」は、野菜の旨味が凝縮された特製の「すりおろし野菜ソース」を新たに採用し、よりハムの味わいを引き立ててくれる。定番の「ジューシーハムサンド」や「大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス」もおいしくリニューアルして、ラインナップに並ぶ。（modelpress編集部）
■「サンドリア監修 ハムエッグサンド」
価格：375円（税込）
発売日：2026年4月21日（火）
販売地域：全国
■「サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド」
価格：348円（税込）
発売日：2026年4月28日（火）
販売地域：全国
■「ジューシーハムサンド」
価格：348円（税込）
発売日：2026年4月21日（火）
販売地域：全国
■「たっぷりハムサンド」
価格：328円（税込）
発売日：2026年4月21日（火）
販売地域：全国
■「大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス」
価格：430円（税込）
発売日：2026年4月21日（火）
販売地域：全国
※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がある
※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がある
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