ジーユー、「パペットスンスン」とコラボ新作 6・19より、Tシャツ＆パジャマ＆ミニポーチほか
ジーユーは6月19日より、「パペットスンスン」と2度目のコラボレーションアイテムを販売する。
【画像】「ウィメンズ＆キッズ」ジーユー×パペットスンスン新作（一覧）
コレクションは「スンスンたちとアイスクリーム」をテーマに、これからの季節が楽しみになるようなアイテムが登場する。
ウィメンズは、アイスクリームショップワゴンやメニュー表などをデザインしたグラフィックTシャツや、アイスのフレーバーをイメージしたコットンパジャマ、スンスンとノンノンの刺繍が入ったソックスを取り揃える。
キッズは、ウィメンズとリンクコーデが楽しめるデザインや、トレンド感のあるクロップド丈のグラフィックTシャツを展開する。ウィメンズとキッズのグラフィックTシャツにデザインしているアイスクリームショップワゴンは、本コラボレーションだけのオリジナルグラフィックとなる。
また、スンスンがチョコミントアイスから、ノンノンがバニラアイスから顔を出すデザインのミニポーチは、カラビナ付きでバッグなどに取り付けることができる。
「パペットスンスン」はパペットの国「トゥーホック」に住む6才のパペットの男の子スンスンの何気ない日常を描いた作品で、脱力感があり可愛らしい世界観で人気を集めている。
■コレクション概要
発売日 ：2026年6月19日（金）より販売開始
販売店舗：ジーユー店舗およびオンラインストア
商品数 ：ウィメンズ3型・キッズ2型・グッズ1型
価格帯 ：990円〜2990円
【画像】「ウィメンズ＆キッズ」ジーユー×パペットスンスン新作（一覧）
コレクションは「スンスンたちとアイスクリーム」をテーマに、これからの季節が楽しみになるようなアイテムが登場する。
ウィメンズは、アイスクリームショップワゴンやメニュー表などをデザインしたグラフィックTシャツや、アイスのフレーバーをイメージしたコットンパジャマ、スンスンとノンノンの刺繍が入ったソックスを取り揃える。
また、スンスンがチョコミントアイスから、ノンノンがバニラアイスから顔を出すデザインのミニポーチは、カラビナ付きでバッグなどに取り付けることができる。
「パペットスンスン」はパペットの国「トゥーホック」に住む6才のパペットの男の子スンスンの何気ない日常を描いた作品で、脱力感があり可愛らしい世界観で人気を集めている。
■コレクション概要
発売日 ：2026年6月19日（金）より販売開始
販売店舗：ジーユー店舗およびオンラインストア
商品数 ：ウィメンズ3型・キッズ2型・グッズ1型
価格帯 ：990円〜2990円