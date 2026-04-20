「センスいい」って褒められそう♡【シャトレーゼ】の「手土産スイーツ」

ちょっとした手土産に、おしゃれでおいしいお菓子を選ぶなら【シャトレーゼ】がおすすめです。手頃な価格で気を遣わず・遣わせずにやりとりできそう。今回は、春を感じるスイーツをピックアップしました。ぜひ参考にしてみて。

ビジュアルも味もこだわり満載

うっとりするような美しいビジュアルのこちらは「春の桜 クリームあんみつ 桜こしあん」\367（税込）。真ん中のホイップにサイドのこしあん、カラフルなフルーツに求肥と目でも楽しませてくれるスイーツ。こしあんには塩漬けの桜の葉が混ぜこまれていて、味わいでも春を感じられそうです。

持ち歩きやすい！ 爽やかパフェ

ゼリーよりもちょっぴり贅沢感のあるさっぱりスイーツを選ぶなら「Dessertパルフェ パイン & オレンジ」はいかが？ フタ付きで手土産におすすめです。オレンジソースにレアチーズクリーム、温州みかんゼリーやナタデココを重ね、パインとオレンジをトッピング。@mame48goさんによると「フルーツの香りとクリームのやわらかな甘さが重なり、後味はすっきり」とのこと。価格は\345（税込）。

本格和菓子もおすすめ！

季節限定で販売されている「手摘みよもぎの草餅」\140（税込）。公式サイトによると「自社製粉した米粉に手摘みの国産よもぎを加えた生地で、北海道産小豆使用の自家炊き粒餡をはさんだ」のだとか。それぞれにこだわりが詰まっていて、ちょっぴりぜいたくな気持ちになれそうです。

期待高まるいちご × チョコの組み合わせ

「大きな苺のふんわりロール ショコラ」\226（税込）。@mame48goさんによると「ふんわり & しっとり食感」のココアスポンジで「ミルキーでコクのある」ショコラクリームを巻き、真ん中にいちごをトッピング。いちごのほのかな酸味がアクセントになりそうです。こちらは個包装で配りやすいのもポイント。

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※こちらの記事ではftn_pics、@mame48go様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A