【西日本では夜にかけてにわか雨注意】

低気圧が近い西日本では朝から雲が広がり、雨の降っているところがあります。夜遅くにかけて、日差しの出る時間もありますが、急な雨に注意が必要です。折りたたみ傘があると安心できるでしょう。東海地方でも夜はにわか雨に注意が必要です。

【東日本は雲多いものの初夏の暑さ】

昨日と比べると関東地方や東海地方は雲が広がりやすくなりますが、25℃に迫る季節先取りの気温の高さが続きます。紫外線も強いところがあるので、日焼け対策が必須です。

【北日本は晴れ 東北で25℃の予想も】

高気圧に覆われる北日本では一日スッキリ晴れるところが多くなりそうです。特に暖かい空気の流れ込みが強まる東北の日本海側の地域では、季節外れの暑さとなるところもあり、秋田では今年初の夏日となる25℃予想。6月下旬並みとなるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :16℃ 釧路 :8℃

青森 :20℃ 盛岡 :21℃

仙台 :18℃ 新潟 :24℃

長野 :25℃ 金沢 :25℃

名古屋:24℃ 東京 :24℃

大阪 :24℃ 岡山 :22℃

広島 :23℃ 松江 :25℃

高知 :22℃ 福岡 :22℃

鹿児島:23℃ 那覇 :26℃