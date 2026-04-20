4月19日、佐賀競馬場で行われた4R・佐賀城下スプリント（3歳・ダ1300m）は、渡邊竜也騎乗の2番人気、フラクタル（牝3・佐賀・真島二也）が快勝した。2馬身差の2着にカシノフレックス（牡3・佐賀・東美義）、3着にハクアイドゥマン（牝3・佐賀・真島正徳）が入った。勝ちタイムは1:22.6（不良）。

1番人気で山口勲騎乗、ラウダーティオ（牡3・佐賀・倉富隆一）は、4着敗退。

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「また乗りに来たい」

1着 フラクタル

渡邊竜也騎手

「前回までの石川さんのレースを見せてもらって非常に力のある馬だなと思ったので、期待を持ってレースに挑みました。前回までのレース運びをイメージしたんですけど、馬のテンションも結構気になっていたので、馬の仕上がりがいいのかなと思いました。馬のペースで運ぶように意識して乗りました。ペースも流れていて、相手だなと思っていた2頭が4コーナーで射程圏に入ったので、いいレース運びができたかなと思います。抜け出す時、馬もすごい力強く走ってくれたのでいい馬だなと改めて感じました。また騎乗依頼がもらえれば乗りにきたいなと思いますし、非常に馬自身も次のレース楽しみなんじゃないかなと思います。今日は日曜日ということもあって、たくさんのお客さんに足を運んでもらえて嬉しい限りです。来週は名古屋なんですけど、その次の週が笠松競馬がありますので、そちらもぜひ遊びに来てほしいと思います。今日はありがとうございました」

フラクタル 12戦4勝

（牝3・佐賀・真島二也）

父：フィレンツェファイア

母：クアルティエーレ

母父：ネオユニヴァース

馬主：ビッグレッドファーム

生産者：ビッグレッドファーム

【全着順】

1着 フラクタル

2着 カシノフレックス

3着 ハクアイドゥマン

4着 ラウダーティオ

5着 カイリクイーン

6着 ニシノガウェイン

7着 サイオウガウマ

8着 ダイメイノボル

9着 テクノアップル

10着 ダイメイアイ

11着 マテラブルース

12着 リリーベネット