【「熟女熱～シたいこと ぜんぶ サセられる～」2巻】 4月20日 発売 価格：869円

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講談社は、マンガ「熟女熱～シたいこと ぜんぶ サセられる～」の2巻を4月20日に発売する。価格は869円。

本作は部長から「オトナの女性との付き合い方」をレクチャーされた若手社員・マツイが、熟女の魅力と快楽を知っていくセクシーコメディ。「ヤンマガWeb」にて連載が行なわれている。

2巻では熟女たちがマツイとの一夜を経て、仕事や私生活にハリを取り戻していく一方、マツイの手腕に同僚や社長秘書が目をつけ始める。

【「熟女熱～シたいこと ぜんぶ サセられる～」2巻あらすじ】

「熟女が抱える欲望」を叩き込まれた若手サラリーマン・マツイは、様々な悩みを抱える年上女性と蜜なる関係を結んでいく。

マツイとの一夜を経て、仕事や私生活にハリを取り戻していく熟女たち。そんなマツイの手腕に“秘密を知る”同僚や、ついには社長秘書までもが目をつけーー!?



