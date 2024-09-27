◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースは１９日（日本時間２０日）、フレディ・フリーマン内野手を「父親リスト」に登録し、ライアン・ウォード外野手を昇格させると発表した。

ウォードは、１９年に米ロードアイランド州のブライアント大学からドラフト８巡目でドジャースに指名。今季３Ａのオクラホマシティで１８試合に出場し、打率．３２４、４本塁打、１４打点を記録。昨季はパシフィックコーストリーグの最優秀選手に選ばれ、打率・２９０、出塁率・３８０、長打率・５５７、３６本塁打、１２２打点をマークし、マイナーリーグ全体で本塁打、打点、長打数（７３）、総塁打（３１５）でトップに立っていた。マイナーの７シーズンでは６９６試合で打率・２６６、１５４本塁打、５２０打点を記録している。

この日、「７番・一塁」でスタメン入りし、取材に応じたウォードは「かなり緊張して目が覚めました。(周囲の反応は？)家族もみんな泣いてました。間違いなく特別な瞬間でした。みんな今日はここに応援に来てくれます」と初昇格を喜んだ。