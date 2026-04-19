あなたはどれがお好み？印象をガラッと変えてくれる【今っぽカラーレンズ】9選
アイウエアは今季のトレンドだけど、自分に似あうメガネを見つけるのはなかなか難しい...。そこで今回は、村瀬紗英・三浦理奈とともに、かけるだけで印象をガラッと変えてくれる「今っぽカラーレンズ」をたっぷりとご紹介します。主役級のものから個性的なものまで、おしゃれ上級者になるためのヒントを見つけてね♡
今っぽカラーレンズのいろいろ
あなたはどれがお好み？
似あわせメガネの基本をマスターしたところで、ここからは、ちょっと番外編。かけるだけで印象をガラッと変えてくれる、そんなカラーレンズをたっぷりご紹介♡
Check! まるで海外セレブなオレンジカラー
存在感のあるカラーレンズが主役のモードな抜け感スタイル。
Check! グリーンレンズでクールなお顔にリメイク
太めフレームで顔まわりに今っぽい存在感をプラス。
Check! 強くなりすぎないクリアベージュ
透け感のあるベージュフレームが顔まわりにやわらかな抜け感を与えてくれる。
Check! ヘアアクセ感覚で頭の上にのせてみるのも◎
ブラウンレンズのメガネをヘアに添えるだけでシンプルコーデも一気にしゃれ見え♡
Check! 個性派グラデは、スカーフあわせでパリジェンヌに♡
顔まわりをキリッと締めてくれる細フレームが今っぽ。スカーフをまとうだけで一気におしゃれ上級者な見た目に。
Check! 甘党さんでも挑戦しやすいピンクカラー
ほんのり甘さを演出してくれるピンクレンズ。ニット帽にオンするだけで遊び心のあるスタイルの完成♡
Check! イエローレンズで変化球なスパイスを
淡いグリーンレンズのメガネが春らしい。シンプルなコーデも一点投入でパッと華やぐ。
Check! クリアフレームで遊び心をプラス
顔まわりにレトロな可愛さをオン♡ かけるだけで即主役級の存在感を放てる。
Check! ライトカラーレンズなら、デイリーでも使いやすい
顔まわりに旬なモード感をひとさじ。リボンあわせでオトナガーリーな印象に♡
撮影／Junghyun Kim（TRON）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英、三浦理奈（ともに本誌専属）
村瀬紗英
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 草野咲来