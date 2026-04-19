あなたはどれがお好み？印象をガラッと変えてくれる【今っぽカラーレンズ】9選

アイウエアは今季のトレンドだけど、自分に似あうメガネを見つけるのはなかなか難しい...。そこで今回は、村瀬紗英・三浦理奈とともに、かけるだけで印象をガラッと変えてくれる「今っぽカラーレンズ」をたっぷりとご紹介します。主役級のものから個性的なものまで、おしゃれ上級者になるためのヒントを見つけてね♡

今っぽカラーレンズのいろいろ あなたはどれがお好み？ 似あわせメガネの基本をマスターしたところで、ここからは、ちょっと番外編。かけるだけで印象をガラッと変えてくれる、そんなカラーレンズをたっぷりご紹介♡

Check! まるで海外セレブなオレンジカラー 存在感のあるカラーレンズが主役のモードな抜け感スタイル。 オレンジレンズメガネ 3,980円／NUEF ベロアトップス 10,450円／COCO DEAL（ココ ディール）ビジューイヤリング 17,820円／アビステ

Check! グリーンレンズでクールなお顔にリメイク 太めフレームで顔まわりに今っぽい存在感をプラス。 グリーンレンズメガネ 1,290円／GU パイピングカットソー 5,500円／idem（アンティローザ）レイヤードキャミソール 4,290円／jouetie イヤーカフ 8,800円／アビステ

Check! 強くなりすぎないクリアベージュ 透け感のあるベージュフレームが顔まわりにやわらかな抜け感を与えてくれる。 クリアベージュサングラス 4,400円／OVERRIDE 神宮前 フリルVネックトップス 7,150円、ベレー帽 4,400円／ともにRESEXXY

Check! ヘアアクセ感覚で頭の上にのせてみるのも◎ ブラウンレンズのメガネをヘアに添えるだけでシンプルコーデも一気にしゃれ見え♡ ダブルブリッジオレンジレンズメガネ 5,980円／NUEF フリルVネックトップス 7,150円／RESEXXY

Check! 個性派グラデは、スカーフあわせでパリジェンヌに♡ 顔まわりをキリッと締めてくれる細フレームが今っぽ。スカーフをまとうだけで一気におしゃれ上級者な見た目に。 リムレスグラデーションメガネ 66,000円／MIU MIU（ルックスオティカジャパン）ドット柄スカーフ 1,100円／ラティス ビジューピン（2本セット）330円／ラティス ベロアトップス 10,450円／COCO DEAL（ココ ディール）

Check! 甘党さんでも挑戦しやすいピンクカラー ほんのり甘さを演出してくれるピンクレンズ。ニット帽にオンするだけで遊び心のあるスタイルの完成♡ ピンクレンズカット 9,900円／ゾフ ニット帽 1,430円／Sofia

Check! イエローレンズで変化球なスパイスを 淡いグリーンレンズのメガネが春らしい。シンプルなコーデも一点投入でパッと華やぐ。 イエローダブルブリッジメガネ 58,300円／EYEVAN（EYEVAN Tokyo Gallery）お花リング 1,980円／アネモネ（サンポークリエイト） パイピングカットソー 5,500円／idem（アンティローザ）レイヤードキャミソール 4,290円／jouetie

Check! クリアフレームで遊び心をプラス 顔まわりにレトロな可愛さをオン♡ かけるだけで即主役級の存在感を放てる。 イエローフレームメガネ 20,790円／コーチ（ルックスオティカジャパン）ミニピンセット 1,100円／アネモネ（サンポークリエイト）パールネックレス 14,040円、ブレスレット 4,860円／ともにアビステ ベロアトップス 10,450円／COCO DEAL（ココ ディール）

Check! ライトカラーレンズなら、デイリーでも使いやすい 顔まわりに旬なモード感をひとさじ。リボンあわせでオトナガーリーな印象に♡ シルバーフレームブルーレンズメガネ 5,390円／ミネトンカ（ミネトンカ）ネックレス 14,300円／アビステ フリルVネックトップス 7,150円／RESEXXY 撮影／Junghyun Kim（TRON）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英、三浦理奈（ともに本誌専属）

村瀬紗英

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 草野咲来