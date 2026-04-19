【ワシントン＝中根圭一】画期的な成果を上げた研究者を顕彰する米国の「ブレイクスルー賞財団」は１８日、今年の同賞の基礎物理学分野に、素粒子の一種「ミュー粒子」の性質を測定した国際チームを選んだと発表した。

チームは世界の約３８０人で構成され、日本からは高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）の山本明・名誉教授（応用超伝導）らが参加していた。

チームは１９６０年代から、米ブルックヘブン国立研究所（ＢＮＬ）などで、電子に似た特徴を持ち質量は約２００倍あるミュー粒子の「ｇ―２（ジーマイナスツー）」と呼ばれる磁気に関する性質を６０年以上にわたり精密測定してきた。ｇ―２は現代物理学の基本的な枠組み「標準理論」を検証するうえでも注目されており、同賞財団は「量子世界の理解に革命をもたらした」と評価した。

山本氏らはＢＮＬでの実験に使う超伝導磁石の開発を担った。その性能の高さから別の米研究所に移設され、さらに精度を高めた実験に使われた。山本氏は「縁の下で支える技術だったが、基礎物理の実験で根幹となる大きな役割を果たしたことを実感し、光栄に思う」と語った。

米グーグルやメタの創業者らが設立した同賞は「シリコンバレーのノーベル賞」とも呼ばれる。