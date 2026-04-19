日本の研究者が開発に関わった米ブルックヘブン国立研究所の実験施設＝ＫＥＫ提供

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　【ワシントン＝中根圭一】画期的な成果を上げた研究者を顕彰する米国の「ブレイクスルー賞財団」は１８日、今年の同賞の基礎物理学分野に、素粒子の一種「ミュー粒子」の性質を測定した国際チームを選んだと発表した。

　チームは世界の約３８０人で構成され、日本からは高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）の山本明・名誉教授（応用超伝導）らが参加していた。

　チームは１９６０年代から、米ブルックヘブン国立研究所（ＢＮＬ）などで、電子に似た特徴を持ち質量は約２００倍あるミュー粒子の「ｇ―２（ジーマイナスツー）」と呼ばれる磁気に関する性質を６０年以上にわたり精密測定してきた。ｇ―２は現代物理学の基本的な枠組み「標準理論」を検証するうえでも注目されており、同賞財団は「量子世界の理解に革命をもたらした」と評価した。

　山本氏らはＢＮＬでの実験に使う超伝導磁石の開発を担った。その性能の高さから別の米研究所に移設され、さらに精度を高めた実験に使われた。山本氏は「縁の下で支える技術だったが、基礎物理の実験で根幹となる大きな役割を果たしたことを実感し、光栄に思う」と語った。

　米グーグルやメタの創業者らが設立した同賞は「シリコンバレーのノーベル賞」とも呼ばれる。