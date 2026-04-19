DeNAの成瀬がカメラマン席に飛び込みながら好捕

DeNAの成瀬脩人内野手が19日、ナゴヤ球場で行われたファームリーグ・中日戦でカメラマン席に飛び込みながらの好捕を見せた。ドラフト5位新人の光る美守に、ファンからは「視野が広く本格的にうまい内野手だなぁ」「やっぱ早く上で見たい」「はよ1軍に来て」と“待望論”が飛び出した。

0-0の4回2死一塁だった。石橋康太捕手の打球はフラフラと舞い上がり、三塁線へ。三塁手・成瀬はブルペン後方に置かれたネットを気にしながらも冷静に打球を追い、最後はカメラマン席にダイブしながらも打球を離さなかった。心配された怪我もなく笑顔でベンチに戻ると、敵地ながら拍手が送られた。

「DAZN」公式X（旧ツイッター）が「成瀬はアウトを取りにいく」として映像を公開すると、「ファームとはいえかなりインパクトのある守備」「Wow」「怖いけどこういうガッツ好き」「守備のよい選手の条件の一つは、何が何でも捕るという気迫よね！」「成瀬くんすごい!!」「どこやっててもうめーな」「成瀬の守備良いなガチで」と絶賛のコメントが並んだ。（Full-Count編集部）