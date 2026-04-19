◆第２３回福島牝馬Ｓ・Ｇ３（４月１９日、福島競馬場・芝１８００メートル、良）＝１着馬にヴィクトリアマイル優先出走権

福島の牝馬限定重賞は１６頭で争われ、１番人気のパラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は８着。道中は後方３番手で待機。直線手前から追い出したが、前を捉えられず。重賞初制覇はならなかった。

昨年秋華賞３着、エリザベス女王杯２着とＧ１戦線で好走。始動戦だった中山牝馬Ｓも３着とあと一歩が続いていた。実績から１番人気に推されたが、初の福島コースも影響したか、またもタイトルはお預けとなった。

菊沢一樹騎手が騎乗した９番人気のコガネノソラ（牝５歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父ゴールドシップ）が１着。勝ちタイムの１分４５秒６は、２０１５年スイートサルサの１分４６秒０を上回るレースレコード。２番人気のジョイフルニュース（大野拓弥騎手）が２着。１１番人気のカニキュル（杉原誠人騎手）が３着だった。

丹内祐次騎手（パラディレーヌ＝８着）「勝ち馬の後ろにいたけど、伸び切れなかった。いつもはもう少し脚を使うけど、いつもの感じがなかった」