水戸vs柏 スタメン発表
[4.19 J1百年構想リーグ EAST第11節](Ksスタ)
※13:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 ダニーロ
DF 6 飯田貴敬
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
MF 3 大崎航詩
MF 10 渡邉新太
MF 19 仙波大志
MF 25 真瀬拓海
FW 29 多田圭佑
FW 70 マテウス・レイリア
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
MF 14 新井瑞希
MF 24 山崎希一
MF 39 山本隼大
MF 48 山下優人
FW 9 根本凌
FW 13 粟飯原尚平
FW 44 奥田晃也
監督
樹森大介
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 88 馬場晴也
MF 8 小泉佳穂
MF 15 小見洋太
MF 24 久保藤次郎
MF 28 戸嶋祥郎
MF 39 中川敦瑛
MF 87 山内日向汰
FW 9 細谷真大
控え
GK 29 永井堅梧
DF 26 杉岡大暉
DF 32 山之内佑成
DF 42 原田亘
MF 14 大久保智明
MF 16 汰木康也
MF 20 瀬川祐輔
MF 21 小西雄大
FW 18 垣田裕暉
監督
リカルド・ロドリゲス
※13:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 ダニーロ
DF 6 飯田貴敬
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
MF 3 大崎航詩
MF 10 渡邉新太
MF 19 仙波大志
MF 25 真瀬拓海
FW 29 多田圭佑
FW 70 マテウス・レイリア
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
MF 14 新井瑞希
MF 39 山本隼大
MF 48 山下優人
FW 9 根本凌
FW 13 粟飯原尚平
FW 44 奥田晃也
監督
樹森大介
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 88 馬場晴也
MF 8 小泉佳穂
MF 15 小見洋太
MF 24 久保藤次郎
MF 28 戸嶋祥郎
MF 39 中川敦瑛
MF 87 山内日向汰
FW 9 細谷真大
控え
GK 29 永井堅梧
DF 26 杉岡大暉
DF 32 山之内佑成
DF 42 原田亘
MF 14 大久保智明
MF 16 汰木康也
MF 20 瀬川祐輔
MF 21 小西雄大
FW 18 垣田裕暉
監督
リカルド・ロドリゲス